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Teoman’dan ilginç itiraf! “Güzel kızları bir vazo gibi seyrediyorum”

Rock müziğin usta ismi Teoman'ın sosyal medya itirafı, takipçilerini şaşırtmakla kalmadı, aynı zamanda gündem yarattı. Ünlü şarkıcının "Güzel kızları vazo seyreder gibi izliyorum, hoşuma gidiyor" açıklaması kullanıcıların espirili paylaşımlarıyla viral oldu.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 23:37 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 23:37
Teoman’dan ilginç itiraf! Güzel kızları bir vazo gibi seyrediyorum

İki Yabancı, Paramparça, İstanbul'da Sonbahar gibi şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Teoman, yaptığı açıklamalarla da gündem olmaya devam ediyor.

Teoman’dan ilginç itiraf! Güzel kızları bir vazo gibi seyrediyorum

Teoman bu kez de katıldığı bir YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Teoman’dan ilginç itiraf! Güzel kızları bir vazo gibi seyrediyorum

"VAZO SEYREDER GİBİ SEYREDİYORUM"

Teoman'ın, "Instagram'da öneriler bölümünden güzel kızları takip ediyorum. Aslında hepsiyle tanışabilirim ama o kızlarla ilgili hiçbir planım yok. Onları figür olarak görüyorum. Vazo seyreder gibi seyrediyorum, hoşuma gidiyor" sözleri gündem oldu.

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