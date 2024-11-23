Teoman’dan ilginç itiraf! “Güzel kızları bir vazo gibi seyrediyorum”

İki Yabancı, Paramparça, İstanbul'da Sonbahar gibi şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Teoman, yaptığı açıklamalarla da gündem olmaya devam ediyor.
Teoman bu kez de katıldığı bir YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
"VAZO SEYREDER GİBİ SEYREDİYORUM"
Teoman'ın, "Instagram'da öneriler bölümünden güzel kızları takip ediyorum. Aslında hepsiyle tanışabilirim ama o kızlarla ilgili hiçbir planım yok. Onları figür olarak görüyorum. Vazo seyreder gibi seyrediyorum, hoşuma gidiyor" sözleri gündem oldu.