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Sinem Kobal kızlarının salıncak keyfini paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu “Bakışları aynı ben” demişti

2016 senesinde dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın bu evlilikten Lalin ve Leyla adlarında iki kız çocuğu oldu. Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan çift, kızlarını gözlerden uzak büyütmeye özen gösterdi. Ancak Kobal, son dönemlerde kızlarına sosyal medya paylaşımlarında daha sık yer vermeye başladı. Ünlü oyuncu o paylaşıma bir yenisini daha ekledi ve Lalin ile Leyla'nın salıncak keyfi yaptığı anları yayınladı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun "Bakışları aynı ben" dediği büyük kızı Lalin'in kardeşi Leyla'yla keyifli anları...

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 16:32 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 16:32
Sinem Kobal kızlarının salıncak keyfini paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu Bakışları aynı ben demişti

Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal, 2016 senesinde meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi. Ünlü çift, 2020 senesinde Lalin adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Sinem Kobal kızlarının salıncak keyfini paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu Bakışları aynı ben demişti

Ünlü çiftten Kenan İmirzalıoğlu, çok merak edilen bebekleri Lalin'i verdikleri bir röportajda şöyle anlattı: "Lalin annesinin kopyası, yüz hatlarını Sinem'e çok benzetiyorlar. Sadece bakışları bana benziyor, hatta öyle bakıyor ki hemen ikna oluyorsun.

Sinem Kobal kızlarının salıncak keyfini paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu Bakışları aynı ben demişti

Gözleriyle herkesi azarlayabilir, galiba o özelliği babama benziyor. Beğenmediği bir şey olursa, bakışlardan hemen anlaşılıyor"

Sinem Kobal kızlarının salıncak keyfini paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu Bakışları aynı ben demişti

Kobal da fiziksel olarak herkesten bir parça aldığını belirterek şunları söylemişti: "Fiziksel olarak büyüdükçe bakışları değişiyor, bazen içinden Kenan bakıyor diyorum, bazen bakıyorsun kendi annemi ve babamı görüyorum. Çok garip bir şey, acayip"

Sinem Kobal kızlarının salıncak keyfini paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu Bakışları aynı ben demişti

Oyuncu çift, ilk göz ağrıları Lalin'in yüzünü henüz göstermemişken 2022 yılında İmirzalıoğlu ailesine yeni bir üye daha eklendi.

Sinem Kobal kızlarının salıncak keyfini paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu Bakışları aynı ben demişti

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, ikinci bebekleri Leyla'nın dünyaya gelmesiyle bir kez daha anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Sinem Kobal kızlarının salıncak keyfini paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu Bakışları aynı ben demişti

Tıpkı Lalin gibi Leyla'yı da kameralardan uzak büyüten ikiliden Sinem Kobal, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarında kızlarına daha sık yer vermeye başladı.

Sinem Kobal kızlarının salıncak keyfini paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu Bakışları aynı ben demişti

Ancak ünlü oyuncu her seferinde kızlarının yüzünü gizlemeyi ihmal etmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan Kobal, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve Leyla ile Lalin'in salıncak keyfi yaptığı anlara ait bir kare yayınladı.

Sinem Kobal kızlarının salıncak keyfini paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu Bakışları aynı ben demişti

Bu paylaşımında da kural bozmayan oyuncunun yayınladığı fotoğraf kısa sürede gündem oldu.

Sinem Kobal kızlarının salıncak keyfini paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu Bakışları aynı ben demişti

İşte Sinem Kobal'ın kızlarıyla yaptığı o paylaşım...

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