Sinem Kobal kızlarının salıncak keyfini paylaştı! Kenan İmirzalıoğlu “Bakışları aynı ben” demişti

Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal, 2016 senesinde meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi. Ünlü çift, 2020 senesinde Lalin adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Ünlü çiftten Kenan İmirzalıoğlu, çok merak edilen bebekleri Lalin'i verdikleri bir röportajda şöyle anlattı: "Lalin annesinin kopyası, yüz hatlarını Sinem'e çok benzetiyorlar. Sadece bakışları bana benziyor, hatta öyle bakıyor ki hemen ikna oluyorsun.
Gözleriyle herkesi azarlayabilir, galiba o özelliği babama benziyor. Beğenmediği bir şey olursa, bakışlardan hemen anlaşılıyor"
Kobal da fiziksel olarak herkesten bir parça aldığını belirterek şunları söylemişti: "Fiziksel olarak büyüdükçe bakışları değişiyor, bazen içinden Kenan bakıyor diyorum, bazen bakıyorsun kendi annemi ve babamı görüyorum. Çok garip bir şey, acayip"
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, ikinci bebekleri Leyla'nın dünyaya gelmesiyle bir kez daha anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Tıpkı Lalin gibi Leyla'yı da kameralardan uzak büyüten ikiliden Sinem Kobal, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarında kızlarına daha sık yer vermeye başladı.
Ancak ünlü oyuncu her seferinde kızlarının yüzünü gizlemeyi ihmal etmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan Kobal, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve Leyla ile Lalin'in salıncak keyfi yaptığı anlara ait bir kare yayınladı.