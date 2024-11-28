Seda Bakan transparan tarzıyla olay oldu! Cesur pozları sosyal medyayı salladı

39 yaşındaki başarılı oyuncu Seda Bakan 2014 yılında Ali Erel ile dünyaevine girmişti.

Ünlü oyuncu 2019'da Leyla'nın doğumuyla ilk kez anne olma mutluluğu yaşamış, ikinci kızı Ela'yı ise 2022'de kucağına almıştı.

Güzel oyuncu hem kariyeri hem de sosyal yaşamıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Son olarak özel bir davete katılan Seda Bakan, siyah transparan elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim, iddialı kombiniyle çekilen cesur pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.