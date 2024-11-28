Seda Bakan transparan tarzıyla olay oldu! Cesur pozları sosyal medyayı salladı

39 yaşındaki başarılı oyuncu Seda Bakan 2014 yılında Ali Erel ile dünyaevine girmişti.
Ünlü oyuncu 2019'da Leyla'nın doğumuyla ilk kez anne olma mutluluğu yaşamış, ikinci kızı Ela'yı ise 2022'de kucağına almıştı.
Son olarak özel bir davete katılan Seda Bakan, siyah transparan elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim, iddialı kombiniyle çekilen cesur pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Derin göğüs dekoltesi ile dikkatleri üzerine çeken Seda Bakan, kombinini gold zincir kemeri ve gold ayakkabıları ile tamamladı.
BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Bakan'ın paylaştığı cesur pozlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
İşte Seda Bakan'ın paylaştığı o cesur pozlar...