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Seda Bakan transparan tarzıyla olay oldu! Cesur pozları sosyal medyayı salladı

Son dönemin parlayan isimlerinden Seda Bakan, hem başarılı projeleri hem de sosyal hayatıyla gündemden düşmüyor. Ünlü güzel katıldığı bir davette tercih ettiği transparan tarzıyla sosyal medyayı adeta salladı. Bakan'ın cesur pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 19:32 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 19:32
Seda Bakan transparan tarzıyla olay oldu! Cesur pozları sosyal medyayı salladı

39 yaşındaki başarılı oyuncu Seda Bakan 2014 yılında Ali Erel ile dünyaevine girmişti.

Seda Bakan transparan tarzıyla olay oldu! Cesur pozları sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu 2019'da Leyla'nın doğumuyla ilk kez anne olma mutluluğu yaşamış, ikinci kızı Ela'yı ise 2022'de kucağına almıştı.

Seda Bakan transparan tarzıyla olay oldu! Cesur pozları sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu hem kariyeri hem de sosyal yaşamıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Seda Bakan transparan tarzıyla olay oldu! Cesur pozları sosyal medyayı salladı

Son olarak özel bir davete katılan Seda Bakan, siyah transparan elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim, iddialı kombiniyle çekilen cesur pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Seda Bakan transparan tarzıyla olay oldu! Cesur pozları sosyal medyayı salladı

Derin göğüs dekoltesi ile dikkatleri üzerine çeken Seda Bakan, kombinini gold zincir kemeri ve gold ayakkabıları ile tamamladı.

Seda Bakan transparan tarzıyla olay oldu! Cesur pozları sosyal medyayı salladı

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Bakan'ın paylaştığı cesur pozlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Seda Bakan transparan tarzıyla olay oldu! Cesur pozları sosyal medyayı salladı

İşte Seda Bakan'ın paylaştığı o cesur pozlar...

Seda Bakan transparan tarzıyla olay oldu! Cesur pozları sosyal medyayı salladı
Seda Bakan transparan tarzıyla olay oldu! Cesur pozları sosyal medyayı salladı
Seda Bakan transparan tarzıyla olay oldu! Cesur pozları sosyal medyayı salladı
Seda Bakan transparan tarzıyla olay oldu! Cesur pozları sosyal medyayı salladı
Seda Bakan transparan tarzıyla olay oldu! Cesur pozları sosyal medyayı salladı
Seda Bakan transparan tarzıyla olay oldu! Cesur pozları sosyal medyayı salladı
Seda Bakan transparan tarzıyla olay oldu! Cesur pozları sosyal medyayı salladı
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