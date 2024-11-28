Sabancıların müstakbel gelini Hande Erçel’in Mısır pozları sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı

Yer aldığı birçok yapımla adından sık sık söz ettiren başarılı oyuncu Hande Erçel , Instagram hesabını aktif kullanmaya devam ediyor.

İki yıldır birlikte olduğu Hakan Sabancı ile her fırsatta ülke ülke tatile çıkan Hande Erçel son olarak soluğu Mısır'da almıştı.