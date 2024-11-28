Sabancıların müstakbel gelini Hande Erçel’in Mısır pozları sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı

Yer aldığı birçok yapımla adından sık sık söz ettiren başarılı oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabını aktif kullanmaya devam ediyor.
İki yıldır birlikte olduğu Hakan Sabancı ile her fırsatta ülke ülke tatile çıkan Hande Erçel son olarak soluğu Mısır'da almıştı.
24 Kasım doğumlu olan başarılı oyuncu Hande Erçel 31. yaşını Mısır'da sevgilisiyle birlikte kutladı. Daha önce Mısır'dan paylaşım yapan Erçel'den yeni kareler geldi.
BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncuya kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı. Saniyeler içinde binlerce beğeni alan Erçel'e takipçilerinden Kleopatra yorumları da geldi.
İşte Hande Erçel'in Mısır'da çekindiği o kareler...