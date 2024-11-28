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Sabancıların müstakbel gelini Hande Erçel’in Mısır pozları sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı

Aşkları doludizgin devam eden ünlü oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı geçtiğimiz günlerde Mısır'a tatile gitmişti. Ünlü oyuncu Mısır karelerini Instagram hesabından paylaştı. Erçel'e kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 21:05 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 21:15
Sabancıların müstakbel gelini Hande Erçel’in Mısır pozları sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı

Yer aldığı birçok yapımla adından sık sık söz ettiren başarılı oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabını aktif kullanmaya devam ediyor.

Sabancıların müstakbel gelini Hande Erçel’in Mısır pozları sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı

İki yıldır birlikte olduğu Hakan Sabancı ile her fırsatta ülke ülke tatile çıkan Hande Erçel son olarak soluğu Mısır'da almıştı.

Sabancıların müstakbel gelini Hande Erçel’in Mısır pozları sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı

24 Kasım doğumlu olan başarılı oyuncu Hande Erçel 31. yaşını Mısır'da sevgilisiyle birlikte kutladı. Daha önce Mısır'dan paylaşım yapan Erçel'den yeni kareler geldi.

Sabancıların müstakbel gelini Hande Erçel’in Mısır pozları sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncuya kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı. Saniyeler içinde binlerce beğeni alan Erçel'e takipçilerinden Kleopatra yorumları da geldi.

Sabancıların müstakbel gelini Hande Erçel’in Mısır pozları sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı

İşte Hande Erçel'in Mısır'da çekindiği o kareler...

Sabancıların müstakbel gelini Hande Erçel’in Mısır pozları sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı
Sabancıların müstakbel gelini Hande Erçel’in Mısır pozları sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı
Sabancıların müstakbel gelini Hande Erçel’in Mısır pozları sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı
Sabancıların müstakbel gelini Hande Erçel’in Mısır pozları sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı
Sabancıların müstakbel gelini Hande Erçel’in Mısır pozları sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı
Sabancıların müstakbel gelini Hande Erçel’in Mısır pozları sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı
Sabancıların müstakbel gelini Hande Erçel’in Mısır pozları sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı
Sabancıların müstakbel gelini Hande Erçel’in Mısır pozları sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı
SON DAKİKA