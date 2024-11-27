Sabancıların müstakbel gelini Esra Bilgiç güzelliğiyle göz kamaştırdı

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç güzelliğiyle olduğu kadar başarılı kariyeri ve özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu Esra Bilgiç , sosyal medyayı da sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

''HER ŞEY YOLUNDA''

Başarılı oyuncu Esra Bilgiç ve sevgilisi DJ Faruk Sabancı, Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülenmiş ve ilişkileri hakkındaki soruları yanıtlayarak "Her şey yolunda" diye cevap vermişlerdi.

Gazetecilerin, "Evlilik düşünüyor musunuz?" soruların ise Bilgiç, "Evlilik için henüz çok erken'' diye yanıt vermişti.