Sabancıların müstakbel gelini Esra Bilgiç güzelliğiyle göz kamaştırdı

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç güzelliğiyle olduğu kadar başarılı kariyeri ve özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.
Bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medyayı da sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
''HER ŞEY YOLUNDA''
Başarılı oyuncu Esra Bilgiç ve sevgilisi DJ Faruk Sabancı, Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülenmiş ve ilişkileri hakkındaki soruları yanıtlayarak "Her şey yolunda" diye cevap vermişlerdi.
Gazetecilerin, "Evlilik düşünüyor musunuz?" soruların ise Bilgiç, "Evlilik için henüz çok erken'' diye yanıt vermişti.
Son olarak sosyal medya hesabından çekindiği yeni pozlarını paylaşan ünlü oyuncu adeta görenleri mest etti
BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Bilgiç'in paylaşımı sosyal medya da kısa sürede gündem oldu. Takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
Başarılı oyuncunun sevenleri, "Çok güzelsin", "Siyah sana çok yakışıyor", "Büyüleyici" gibi yorumlar yapmayı da ihmal etmedi.
İşte Esra Bilgiç'in göz kamaştıran o kareleri...