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Sabancıların müstakbel gelini Esra Bilgiç güzelliğiyle göz kamaştırdı

Bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşayan Esra Bilgiç, sosyal medya hesabından yeni paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu siyah elbisesiyle adeta göz doldururken, takipçileri ise kısa süre içerisinde o pozlara beğeni ve yorum yağdırdı.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 21:59 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 21:59
Sabancıların müstakbel gelini Esra Bilgiç güzelliğiyle göz kamaştırdı

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç güzelliğiyle olduğu kadar başarılı kariyeri ve özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sabancıların müstakbel gelini Esra Bilgiç güzelliğiyle göz kamaştırdı

Bir süredir Faruk Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medyayı da sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Sabancıların müstakbel gelini Esra Bilgiç güzelliğiyle göz kamaştırdı

''HER ŞEY YOLUNDA''

Başarılı oyuncu Esra Bilgiç ve sevgilisi DJ Faruk Sabancı, Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülenmiş ve ilişkileri hakkındaki soruları yanıtlayarak "Her şey yolunda" diye cevap vermişlerdi.

Gazetecilerin, "Evlilik düşünüyor musunuz?" soruların ise Bilgiç, "Evlilik için henüz çok erken'' diye yanıt vermişti.

Sabancıların müstakbel gelini Esra Bilgiç güzelliğiyle göz kamaştırdı

Son olarak sosyal medya hesabından çekindiği yeni pozlarını paylaşan ünlü oyuncu adeta görenleri mest etti

Sabancıların müstakbel gelini Esra Bilgiç güzelliğiyle göz kamaştırdı

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Bilgiç'in paylaşımı sosyal medya da kısa sürede gündem oldu. Takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Başarılı oyuncunun sevenleri, "Çok güzelsin", "Siyah sana çok yakışıyor", "Büyüleyici" gibi yorumlar yapmayı da ihmal etmedi.

İşte Esra Bilgiç'in göz kamaştıran o kareleri...

Sabancıların müstakbel gelini Esra Bilgiç güzelliğiyle göz kamaştırdı
Sabancıların müstakbel gelini Esra Bilgiç güzelliğiyle göz kamaştırdı
Sabancıların müstakbel gelini Esra Bilgiç güzelliğiyle göz kamaştırdı
Sabancıların müstakbel gelini Esra Bilgiç güzelliğiyle göz kamaştırdı
Sabancıların müstakbel gelini Esra Bilgiç güzelliğiyle göz kamaştırdı
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