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Neslişah Alkoçlar soluğu Bali’de aldı! Zarafet dolu pozlarına beğeni yağdı

Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Neslişah Alkoçlar, sosyal medyada paylaştığı tatil kareleriyle hayranlarını büyülemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Finlandiya'nın eşsiz doğasında ailesiyle vakit geçiren Alkoçlar, bu kez Bali'deki büyüleyici tatilinden muhteşem fotoğraflar paylaştı. Doğal güzelliği ve şık tarzıyla takipçilerinden tam not alan Alkoçlar, takipçilerini adeta tropikal bir rüyaya davet etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 23:02 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 23:02
Neslişah Alkoçlar soluğu Bali’de aldı! Zarafet dolu pozlarına beğeni yağdı

Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı olan Neslişah Alkoçlar 2014 yılında Engin Altan Düzyatan ile dünyaevine girmişti.

Neslişah Alkoçlar soluğu Bali’de aldı! Zarafet dolu pozlarına beğeni yağdı

Ünlü çiftin 2016 yılında Emir Aras Düzyatan adında bir erkek bebekleri oldu. Çift ardından kızları Alara'ya kavuştu.

Neslişah Alkoçlar soluğu Bali’de aldı! Zarafet dolu pozlarına beğeni yağdı

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasında sıkça isimlerinden söz ettiren ünlü çift sosyal medya hesaplarından da sık sık paylaşım yapmaya özen gösteriyor.

Neslişah Alkoçlar soluğu Bali’de aldı! Zarafet dolu pozlarına beğeni yağdı

Son olarak Neslişah Alkoçlar'ın "Cennetten merhaba" notuyla paylaştığı son tatil fotoğrafları yine sosyal medyayı salladı.

Neslişah Alkoçlar soluğu Bali’de aldı! Zarafet dolu pozlarına beğeni yağdı

Ailesiyle sık sık gittikleri tatillerle magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren sosyetik güzel, bu kez de soluğu Bali'de aldı.

Neslişah Alkoçlar soluğu Bali’de aldı! Zarafet dolu pozlarına beğeni yağdı

Sosyal medya hesabından paylaştığı tatil karelerine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Neslişah Alkoçlar soluğu Bali’de aldı! Zarafet dolu pozlarına beğeni yağdı

İLK YORUM KARDEŞİ ASLIŞAH'TAN...

Sosyetik güzele ilk yorum kardeşi Aslışah Alkoçlar'dan geldi. Aslışah Alkoçlar, ablasının paylaşımına "Bu ne yaaaa" yorumunu yaptı ve ateş emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

Neslişah Alkoçlar soluğu Bali’de aldı! Zarafet dolu pozlarına beğeni yağdı

İşte sosyetik güzel Neslişah Alkoçlar'ın Bali paylaşımları....

Neslişah Alkoçlar soluğu Bali’de aldı! Zarafet dolu pozlarına beğeni yağdı
Neslişah Alkoçlar soluğu Bali’de aldı! Zarafet dolu pozlarına beğeni yağdı
Neslişah Alkoçlar soluğu Bali’de aldı! Zarafet dolu pozlarına beğeni yağdı
Neslişah Alkoçlar soluğu Bali’de aldı! Zarafet dolu pozlarına beğeni yağdı
Neslişah Alkoçlar soluğu Bali’de aldı! Zarafet dolu pozlarına beğeni yağdı
Neslişah Alkoçlar soluğu Bali’de aldı! Zarafet dolu pozlarına beğeni yağdı
Neslişah Alkoçlar soluğu Bali’de aldı! Zarafet dolu pozlarına beğeni yağdı
Neslişah Alkoçlar soluğu Bali’de aldı! Zarafet dolu pozlarına beğeni yağdı
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