Neslişah Alkoçlar soluğu Bali’de aldı! Zarafet dolu pozlarına beğeni yağdı

İLK YORUM KARDEŞİ ASLIŞAH'TAN...

Sosyetik güzele ilk yorum kardeşi Aslışah Alkoçlar'dan geldi. Aslışah Alkoçlar, ablasının paylaşımına "Bu ne yaaaa" yorumunu yaptı ve ateş emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.