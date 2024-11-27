Neslişah Alkoçlar soluğu Bali’de aldı! Zarafet dolu pozlarına beğeni yağdı

Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı olan Neslişah Alkoçlar 2014 yılında Engin Altan Düzyatan ile dünyaevine girmişti.
Ünlü çiftin 2016 yılında Emir Aras Düzyatan adında bir erkek bebekleri oldu. Çift ardından kızları Alara'ya kavuştu.
Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasında sıkça isimlerinden söz ettiren ünlü çift sosyal medya hesaplarından da sık sık paylaşım yapmaya özen gösteriyor.
Son olarak Neslişah Alkoçlar'ın "Cennetten merhaba" notuyla paylaştığı son tatil fotoğrafları yine sosyal medyayı salladı.
Ailesiyle sık sık gittikleri tatillerle magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren sosyetik güzel, bu kez de soluğu Bali'de aldı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı tatil karelerine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
İLK YORUM KARDEŞİ ASLIŞAH'TAN...
Sosyetik güzele ilk yorum kardeşi Aslışah Alkoçlar'dan geldi. Aslışah Alkoçlar, ablasının paylaşımına "Bu ne yaaaa" yorumunu yaptı ve ateş emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.
İşte sosyetik güzel Neslişah Alkoçlar'ın Bali paylaşımları....