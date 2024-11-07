Mauro Icardi’den Wanda Nara’ya zürafalı gönderme

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara'ya sosyal medya üzerinden imalı bir gönderme yaptı. Zürafayı öperken çekilmiş eski bir fotoğrafını paylaşan Icardi, Nara'nın yeni sevgilisi rapçi L-Gante ile olan ilişkisine dikkat çekti.

Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yeni sevgilisi L-Gante ile bir fotoğrafını paylaşarak, Mauro Icardi ile olan ilişkisini tamamen bitirdiğini duyurrmuştu. Bu paylaşım, Arjantinli çifte dair magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.