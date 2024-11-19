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Hande Erçel’e erken doğum günü sürprizi! Pastası göz kamaştırdı

Son dönemde adından sık sık söz ettiren ve 24 Kasım'da 31. yaşına girecek olan ünlü oyuncu Hande Erçel, doğum gününden günler önce arkadaşlarının hazırladığı sürpriz kutlamayla mutlu anlar yaşadı. Erçel'in doğal ve neşeli halleri sosyal medyada büyük beğeni toplarken, özel tasarım pastası da dikkatlerden kaçmadı.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 18:44 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 18:48
Hande Erçel’e erken doğum günü sürprizi! Pastası göz kamaştırdı

Yer aldığı birçok yapımla adından sık sık söz ettiren ve bir süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih eden başarılı oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabını aktif kullanmaya devam ediyor.

Hande Erçel’e erken doğum günü sürprizi! Pastası göz kamaştırdı

SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Son olarak Suudi Arabistan'da gerçekleşen defileye katılan Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile olan mutlu birlikteliği son hız devam ediyor. Ünlü güzel 24 Kasım'da 31 yaşını kutlamaya hazırlanırken yakın arkadaşlarından büyük bir sürprizle karşılaştı. Güzelliğiyle ve enerjisiyle sık sık gündeme gelen Erçel, doğum gününden günler önce düzenlenen bu özel kutlamada keyifli anlar yaşadı.

Hande Erçel’e erken doğum günü sürprizi! Pastası göz kamaştırdı

TASARIM PASTASI GÖZ KAMAŞTIRDI

Arkadaşları tarafından organize edilen kutlama, zarif bir restoranda gerçekleşti. Masayı süsleyen şık detaylar ve doğum günü pastasının tasarımı dikkat çekerken, Erçel'in bu sürpriz karşısında mutluluğu yüzünden okundu.

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