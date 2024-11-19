Hande Erçel’e erken doğum günü sürprizi! Pastası göz kamaştırdı

Yer aldığı birçok yapımla adından sık sık söz ettiren ve bir süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih eden başarılı oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabını aktif kullanmaya devam ediyor.

SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI Son olarak Suudi Arabistan'da gerçekleşen defileye katılan Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile olan mutlu birlikteliği son hız devam ediyor. Ünlü güzel 24 Kasım'da 31 yaşını kutlamaya hazırlanırken yakın arkadaşlarından büyük bir sürprizle karşılaştı. Güzelliğiyle ve enerjisiyle sık sık gündeme gelen Erçel, doğum gününden günler önce düzenlenen bu özel kutlamada keyifli anlar yaşadı.