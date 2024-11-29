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Gezmelere doyamadılar! Sıla Türkoğlu ve sevgilisinden aşk dolu paylaşım

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız leyleği havada gördü. Aşklarını doludizgin yaşayan ikili yurt dışına tatile gitti. Çift çekindikleri romantik pozları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 17:54 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 18:11
Gezmelere doyamadılar! Sıla Türkoğlu ve sevgilisinden aşk dolu paylaşım

Başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu, hem kariyeri hem de aşk hayatıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor. 25 yaşındaki Türkoğlu, bir süre önce iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Gezmelere doyamadılar! Sıla Türkoğlu ve sevgilisinden aşk dolu paylaşım

Sıla Türkoğlu geçtiğimiz aylarda aşkını sosyal medyada duyurmuştu. Girişimci Ata Ayyıldız ile yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncu sevgilisiyle birlikte geçtiğimiz günlerde Paris'e tatile gitmişti.

Gezmelere doyamadılar! Sıla Türkoğlu ve sevgilisinden aşk dolu paylaşım

İkili Paris tatilinden çekindikleri romantik pozları Instagram hesaplarından peş peşe paylaşarak sevenlerinin beğenisine sunmuştu.

Gezmelere doyamadılar! Sıla Türkoğlu ve sevgilisinden aşk dolu paylaşım

GEZMELERE DOYMADILAR!

Gezmelere doymayan sevgililer Paris'in ardından bu kez de soluğu Avusturya'nın başkenti Viyana'da aldı.

Gezmelere doyamadılar! Sıla Türkoğlu ve sevgilisinden aşk dolu paylaşım

Şehir keşfine çıkan çift müzeleri gezdikten sonra kahve molası verdi.

Gezmelere doyamadılar! Sıla Türkoğlu ve sevgilisinden aşk dolu paylaşım

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Ünlü çift, sosyal medyadan o anlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

Sıla Türkoğlu'nun Viyana'daki paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı. Takipçilerinden ''Aşk sana yaradı'', ''Çok yakış��yorsunuz'', ''Viyana'da aşk başkadır'' şeklinde yorumlar geldi.

Gezmelere doyamadılar! Sıla Türkoğlu ve sevgilisinden aşk dolu paylaşım

İşte Sıla Türkoğlu'nun paylaştığı o kareler...

Gezmelere doyamadılar! Sıla Türkoğlu ve sevgilisinden aşk dolu paylaşım
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