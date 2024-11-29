Gezmelere doyamadılar! Sıla Türkoğlu ve sevgilisinden aşk dolu paylaşım

Başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu, hem kariyeri hem de aşk hayatıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor. 25 yaşındaki Türkoğlu, bir süre önce iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Sıla Türkoğlu geçtiğimiz aylarda aşkını sosyal medyada duyurmuştu. Girişimci Ata Ayyıldız ile yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncu sevgilisiyle birlikte geçtiğimiz günlerde Paris'e tatile gitmişti.
İkili Paris tatilinden çekindikleri romantik pozları Instagram hesaplarından peş peşe paylaşarak sevenlerinin beğenisine sunmuştu.
GEZMELERE DOYMADILAR!
Gezmelere doymayan sevgililer Paris'in ardından bu kez de soluğu Avusturya'nın başkenti Viyana'da aldı.
BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Ünlü çift, sosyal medyadan o anlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.
Sıla Türkoğlu'nun Viyana'daki paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı. Takipçilerinden ''Aşk sana yaradı'', ''Çok yakış��yorsunuz'', ''Viyana'da aşk başkadır'' şeklinde yorumlar geldi.
İşte Sıla Türkoğlu'nun paylaştığı o kareler...