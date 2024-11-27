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Evrim Alasya Paris’te keşfe çıktı! Pozlarını peş peşe paylaştı! “Kerem Bey nerede”

Ünlü oyuncu Evrim Alasya, geçtiğimiz haftalarda meslektaşı Kerem Alışık ile aşk yaşamaya başlamıştı. Şimdi ise Paris'te tatilde olduğu ortaya çıktı. Ancak dikkat çeken bir detay güzel oyuncunun paylaştığı fotoğraflarda yalnız olmasıydı. Kimi takipçileri, tatile sevgilisi Alışıkla gidip gitmediğini merak ederken kimileri ise "Kerem Bey'i göremedik" yorumları yaptı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 20:03 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 20:03
Evrim Alasya Paris’te keşfe çıktı! Pozlarını peş peşe paylaştı! Kerem Bey nerede

Katıldığı bir Youtube kanalında "Erkek gibi erkeklere hasret kaldım" diyen Evrim Alasya'nın Kerem Alışık ile geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Evrim Alasya Paris’te keşfe çıktı! Pozlarını peş peşe paylaştı! Kerem Bey nerede

Evrim Alasya, sevgilisi Kerem Alışık ile birlikte yer aldığı tiyatro oyununun çıkışında objektiflere yansımış ve gazetecilerin aşk hayatıyla ilgili sorularına ise Alasya, konuşmayı reddederek sert bir çıkış yapmıştı.

Evrim Alasya Paris’te keşfe çıktı! Pozlarını peş peşe paylaştı! Kerem Bey nerede

"YAPMAYIN BUNU YA"

Ünlü oyuncu ısrarlı soruların karşısında, "Yapmayın bunu ya! Özel hayatıma ilgili hiçbir zaman hiçbir cümle kurmadım! Benden alamazsınız bir şey." ifadelerine yer vermişti.

Evrim Alasya Paris’te keşfe çıktı! Pozlarını peş peşe paylaştı! Kerem Bey nerede

İlişkileriyle magazin dünyasında bomba etikisi yaratan Evrim Alasya ve Kerem Alışık çifti, yurt dışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenmişti. Gazetecilerin, "İlişkiniz hayırlı olsun, bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusularını yanıtsız bırakmışlardı.

Evrim Alasya Paris’te keşfe çıktı! Pozlarını peş peşe paylaştı! Kerem Bey nerede

''HER ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ ORTADA''

Gazetecilerin "Evrim Hanım, neden konuşma gereği duymuyorsunuz?" sorusu üzerine Kerem Alışık sessizliğini bozmuş, "Biz çok gürültülü susuyoruz. Sustuğumuz yerlerden tanırsınız, fazlasını konuşmaya gerek yok, her şey göründüğü gibi ortada." diye belirtmişti.

Evrim Alasya Paris’te keşfe çıktı! Pozlarını peş peşe paylaştı! Kerem Bey nerede

PARİS'TEN PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu Alasya'da sosyal medyayı sık sık kullanmayı tercih ediyor.

Evrim Alasya Paris’te keşfe çıktı! Pozlarını peş peşe paylaştı! Kerem Bey nerede

Instagram'da 423 bin takipçisi olan başarılı oyuncu Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

Evrim Alasya Paris’te keşfe çıktı! Pozlarını peş peşe paylaştı! Kerem Bey nerede

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncunun tatile sevgilisi Kerem Alışık ile gidip gitmediği ise takipçileri tarafından merak konusu oldu.

Evrim Alasya Paris’te keşfe çıktı! Pozlarını peş peşe paylaştı! Kerem Bey nerede

"KEREM BEY NEREDE"

Alasya'nın paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü oyunucun sevenleri, ''Kerem Bey nerede?'', ''Tatile yalnız mı gittiniz?'', ''Kerem Bey'i göremiyoruz'' şeklinde yorumlar yapmayı da ihmal etmedi.

Evrim Alasya Paris’te keşfe çıktı! Pozlarını peş peşe paylaştı! Kerem Bey nerede

İşte Evrim Alasya'nın Paris'ten paylaştığı o kareler...

Evrim Alasya Paris’te keşfe çıktı! Pozlarını peş peşe paylaştı! Kerem Bey nerede
Evrim Alasya Paris’te keşfe çıktı! Pozlarını peş peşe paylaştı! Kerem Bey nerede
Evrim Alasya Paris’te keşfe çıktı! Pozlarını peş peşe paylaştı! Kerem Bey nerede
Evrim Alasya Paris’te keşfe çıktı! Pozlarını peş peşe paylaştı! Kerem Bey nerede
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