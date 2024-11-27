Evrim Alasya Paris’te keşfe çıktı! Pozlarını peş peşe paylaştı! “Kerem Bey nerede”

Katıldığı bir Youtube kanalında "Erkek gibi erkeklere hasret kaldım" diyen Evrim Alasya'nın Kerem Alışık ile geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Evrim Alasya, sevgilisi Kerem Alışık ile birlikte yer aldığı tiyatro oyununun çıkışında objektiflere yansımış ve gazetecilerin aşk hayatıyla ilgili sorularına ise Alasya, konuşmayı reddederek sert bir çıkış yapmıştı.
"YAPMAYIN BUNU YA"
Ünlü oyuncu ısrarlı soruların karşısında, "Yapmayın bunu ya! Özel hayatıma ilgili hiçbir zaman hiçbir cümle kurmadım! Benden alamazsınız bir şey." ifadelerine yer vermişti.
İlişkileriyle magazin dünyasında bomba etikisi yaratan Evrim Alasya ve Kerem Alışık çifti, yurt dışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenmişti. Gazetecilerin, "İlişkiniz hayırlı olsun, bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusularını yanıtsız bırakmışlardı.
''HER ŞEY GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ ORTADA''
Gazetecilerin "Evrim Hanım, neden konuşma gereği duymuyorsunuz?" sorusu üzerine Kerem Alışık sessizliğini bozmuş, "Biz çok gürültülü susuyoruz. Sustuğumuz yerlerden tanırsınız, fazlasını konuşmaya gerek yok, her şey göründüğü gibi ortada." diye belirtmişti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncunun tatile sevgilisi Kerem Alışık ile gidip gitmediği ise takipçileri tarafından merak konusu oldu.
"KEREM BEY NEREDE"
Alasya'nın paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
Ünlü oyunucun sevenleri, ''Kerem Bey nerede?'', ''Tatile yalnız mı gittiniz?'', ''Kerem Bey'i göremiyoruz'' şeklinde yorumlar yapmayı da ihmal etmedi.
İşte Evrim Alasya'nın Paris'ten paylaştığı o kareler...