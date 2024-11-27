Evrim Alasya Paris’te keşfe çıktı! Pozlarını peş peşe paylaştı! “Kerem Bey nerede”

Katıldığı bir Youtube kanalında "Erkek gibi erkeklere hasret kaldım" diyen Evrim Alasya'nın Kerem Alışık ile geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Evrim Alasya, sevgilisi Kerem Alışık ile birlikte yer aldığı tiyatro oyununun çıkışında objektiflere yansımış ve gazetecilerin aşk hayatıyla ilgili sorularına ise Alasya, konuşmayı reddederek sert bir çıkış yapmıştı.

"YAPMAYIN BUNU YA" Ünlü oyuncu ısrarlı soruların karşısında, "Yapmayın bunu ya! Özel hayatıma ilgili hiçbir zaman hiçbir cümle kurmadım! Benden alamazsınız bir şey." ifadelerine yer vermişti.

İlişkileriyle magazin dünyasında bomba etikisi yaratan Evrim Alasya ve Kerem Alışık çifti, yurt dışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenmişti. Gazetecilerin, "İlişkiniz hayırlı olsun, bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusularını yanıtsız bırakmışlardı.