Demet Akalın ve Okan Kurt’tan 13. yıla özel kutlama

Şarkıcı Demet Akalın, 2012 yılında iş insanı Okan Kurt ile nikâh masasına oturmuştu. 2014'te kızları Hira'yı kucaklarına alan ünlü çift, anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.
2018'de tek celsede boşanan Kurt ve Akalın, ilişkilerine ikinci şans vererek, yeniden bir araya gelmişti.
Son olarak geçtiğimiz gece 13'üncü yıldönümleri kutlamak için bir eğlence mekanına giden Demet Akalın ve Okan Kurt'u yakın dostları da yalnız bırakmadı.
"SÖYLEDİKLERİMDEN UTANIYORUM"
Mekân çıkışı gazetecilerle sohbet eden Demet Akalın'a daha önce sahne kıyafetleri nedeniyle eleştirdiği Gülşen'le ilgili "Söylediklerimden utanıyorum" açıklaması soruldu.