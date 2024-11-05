Demet Akalın ve Okan Kurt’tan 13. yıla özel kutlama

2018'de tek celsede boşanan Kurt ve Akalın, ilişkilerine ikinci şans vererek, yeniden bir araya gelmişti.

Son olarak geçtiğimiz gece 13'üncü yıldönümleri kutlamak için bir eğlence mekanına giden Demet Akalın ve Okan Kurt'u yakın dostları da yalnız bırakmadı.