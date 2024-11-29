Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan Avcı, sahne performansıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.
Son konserinde eline davulu alarak çaldığı anlarla geceye damga vuran ünlü sanatçı, enerjisiyle izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. O anlar sosyal medyada kısa sürede yankı uyandırdı.
Gösterişli kıyafeti ve sahneye olan hakimiyetiyle dikkat çeken Ceylan, davul eşliğinde ritim tutarak adeta kendinden geçti.
Hayranları bu anları cep telefonlarıyla kayda alırken, o anlar kısa sürede sosyal medyada da yankı uyandırdı.
İşte Ceylan'ın davul çaldığı anlardan kareleri...