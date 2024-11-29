SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Fotohaberleri

Davulu eline aldı! Ceylan sahnede döndükçe coşturdu! O anlar olay oldu

Küçük Ceylan lakabıyla hafızalara kazınan ve şarkılarıyla adından yıllardır söz ettiren Ceylan, son konserinde sergilediği etkileyici performansıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gösterişli kıyafetiyle sahneye çıkan ünlü şarkıcı, eline aldığı davulla hem ritim tuttu hem de sahnede döndükçe enerjisiyle herkesi coşturdu. O anlar izleyicilerin telefon kameralarına yansırken sosyal medyada büyük ilgi gördü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 21:39 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 21:49
Davulu eline aldı! Ceylan sahnede döndükçe coşturdu! O anlar olay oldu

Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı şarkıcı Ceylan Avcı, sahne performansıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ceylan sahnede döndükçe coşturdu! Davulu eline aldı! O anlar olay oldu

Davulu eline aldı! Ceylan sahnede döndükçe coşturdu! O anlar olay oldu

Son konserinde eline davulu alarak çaldığı anlarla geceye damga vuran ünlü sanatçı, enerjisiyle izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. O anlar sosyal medyada kısa sürede yankı uyandırdı.

Davulu eline aldı! Ceylan sahnede döndükçe coşturdu! O anlar olay oldu

Gösterişli kıyafeti ve sahneye olan hakimiyetiyle dikkat çeken Ceylan, davul eşliğinde ritim tutarak adeta kendinden geçti.

Davulu eline aldı! Ceylan sahnede döndükçe coşturdu! O anlar olay oldu

Hayranları bu anları cep telefonlarıyla kayda alırken, o anlar kısa sürede sosyal medyada da yankı uyandırdı.

Davulu eline aldı! Ceylan sahnede döndükçe coşturdu! O anlar olay oldu

İşte Ceylan'ın davul çaldığı anlardan kareleri...

Ceylan sahnede döndükçe coşturdu! Davulu eline aldı! O anlar olay oldu

Davulu eline aldı! Ceylan sahnede döndükçe coşturdu! O anlar olay oldu
Davulu eline aldı! Ceylan sahnede döndükçe coşturdu! O anlar olay oldu
Davulu eline aldı! Ceylan sahnede döndükçe coşturdu! O anlar olay oldu
Davulu eline aldı! Ceylan sahnede döndükçe coşturdu! O anlar olay oldu
Davulu eline aldı! Ceylan sahnede döndükçe coşturdu! O anlar olay oldu
Davulu eline aldı! Ceylan sahnede döndükçe coşturdu! O anlar olay oldu
SON DAKİKA