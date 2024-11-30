Ayça Ayşin Turan siyah elbisesiyle göz kamaştırdı! Sosyal medya yıkıldı

32 yaşındaki Turan'ın, Abu Dabi ziyareti sırasında paylaştığı kareler takipçileri tarafından çok beğenilmişti.

Son olarak ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Göz alıcı siyah elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Turan'a beğeni ve yorum yağdı.