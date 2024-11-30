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Ayça Ayşin Turan siyah elbisesiyle göz kamaştırdı! Sosyal medya yıkıldı

Başarılı kariyeri ve doğal güzelliğiyle adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan bu kez son paylaşımıyla sosyal medyayı yıktı geçti. Siyah elbisesiyle verdiği pozlar görenleri adeta büyüledi. Takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 21:00 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 21:00
Ayça Ayşin Turan siyah elbisesiyle göz kamaştırdı! Sosyal medya yıkıldı

Başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan gerek kariyeriyle gerekse doğal güzelliğiyle magazin dünyasında adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor.

Ayça Ayşin Turan siyah elbisesiyle göz kamaştırdı! Sosyal medya yıkıldı

32 yaşındaki Turan'ın, Abu Dabi ziyareti sırasında paylaştığı kareler takipçileri tarafından çok beğenilmişti.

Ayça Ayşin Turan siyah elbisesiyle göz kamaştırdı! Sosyal medya yıkıldı

Son olarak ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Göz alıcı siyah elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Turan'a beğeni ve yorum yağdı.

Ayça Ayşin Turan siyah elbisesiyle göz kamaştırdı! Sosyal medya yıkıldı

PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Sevenleri başarılı oyuncunun paylaşımına, "Çok güzelsin", "Maşallah", "Büyüleyici" gibi yorumlar yapmayı da ihmal etmedi.

Ayça Ayşin Turan siyah elbisesiyle göz kamaştırdı! Sosyal medya yıkıldı

İşte Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı o kareler...

Ayça Ayşin Turan siyah elbisesiyle göz kamaştırdı! Sosyal medya yıkıldı
Ayça Ayşin Turan siyah elbisesiyle göz kamaştırdı! Sosyal medya yıkıldı
Ayça Ayşin Turan siyah elbisesiyle göz kamaştırdı! Sosyal medya yıkıldı
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