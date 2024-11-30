Ayça Ayşin Turan siyah elbisesiyle göz kamaştırdı! Sosyal medya yıkıldı

Başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan gerek kariyeriyle gerekse doğal güzelliğiyle magazin dünyasında adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor.
32 yaşındaki Turan'ın, Abu Dabi ziyareti sırasında paylaştığı kareler takipçileri tarafından çok beğenilmişti.
Son olarak ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Göz alıcı siyah elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Turan'a beğeni ve yorum yağdı.
PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI
Sevenleri başarılı oyuncunun paylaşımına, "Çok güzelsin", "Maşallah", "Büyüleyici" gibi yorumlar yapmayı da ihmal etmedi.
İşte Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı o kareler...