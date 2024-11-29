Ayakta duramadı! Bayhan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Bayhan'ın trafik kazasında hayatını kaybeden babası Sabahattin Gürhan (68), Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'da 2003 yılında televizyonda yayınlanan bir ses yarışmasıyla adını duyuran şarkıcı Bayhan'ın Alanya'da yaşayan babası Sabahattin Gürhan, 27 Kasım'da saat 17.30 sıralarında markete gitmek için motosikletle yola çıktı.
Gürhan, caddede seyir halindeki Antalya-Adana arası sefer yapan yolcu otobüsünün çarpmasıyla ağır yaralandı.
Gürhan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Sabahattin Gürhan, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Sabahattin Gürhan'ın cenazesi, memleketi Adana'ya götürüldü
Babasının tabutunu taşıyan Bayhan'ın ayakta durmakta zorlandığı ve yakınlarının destek olduğu görüldü.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Namazın ardından Sabahattin Gürhan'ın cenazesi, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
ACI HABERİ DUYURMUŞTU
Bayhan, Instagram hesabından dün gece sevenlerine acı haberi duyurmuştu. Instagram hesabından paylaşım yapan Bayhan, "Babam Sabahattin Gürhan hayata veda etmiştir." demişti.