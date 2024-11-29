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Ayakta duramadı! Bayhan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Seslendirdiği şarkılarla adını geniş kitlerle duyuran Bayhan'ın trafik kazasında hayatını kaybeden babası Sabahattin Gürhan (68), Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 18:48 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 19:10
Ayakta duramadı! Bayhan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Bayhan'ın trafik kazasında hayatını kaybeden babası Sabahattin Gürhan (68), Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bayhan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Ayakta duramadı! Bayhan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da 2003 yılında televizyonda yayınlanan bir ses yarışmasıyla adını duyuran şarkıcı Bayhan'ın Alanya'da yaşayan babası Sabahattin Gürhan, 27 Kasım'da saat 17.30 sıralarında markete gitmek için motosikletle yola çıktı.

Ayakta duramadı! Bayhan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Gürhan, caddede seyir halindeki Antalya-Adana arası sefer yapan yolcu otobüsünün çarpmasıyla ağır yaralandı.

Ayakta duramadı! Bayhan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Gürhan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Sabahattin Gürhan, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Ayakta duramadı! Bayhan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Sabahattin Gürhan'ın cenazesi, memleketi Adana'ya götürüldü

Ayakta duramadı! Bayhan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Gürhan'ın cenazesi, Seyhan ilçesi Akkapı Mezarlığı'na getirildi.

Ayakta duramadı! Bayhan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Babasının tabutunu taşıyan Bayhan'ın ayakta durmakta zorlandığı ve yakınlarının destek olduğu görüldü.

Ayakta duramadı! Bayhan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye Gürkan'ın akrabaları ve sevenleri yoğun katılım gösterdi.

Ayakta duramadı! Bayhan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Namazın ardından Sabahattin Gürhan'ın cenazesi, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bayhan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Ayakta duramadı! Bayhan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

ACI HABERİ DUYURMUŞTU

Bayhan, Instagram hesabından dün gece sevenlerine acı haberi duyurmuştu. Instagram hesabından paylaşım yapan Bayhan, "Babam Sabahattin Gürhan hayata veda etmiştir." demişti.

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