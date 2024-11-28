Çocukları beraber büyüten Eda Ece ve Aslı Enver’den yepyeni paylaşım! Elay ve Mina’nın sevimli halleri görenleri mest etti

Ekranların başarılı oyuncusu Eda Ece, 4 yıldır aşk yaşadığı Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da dünyaevine girmişti.
Başarılı oyuncu, kısa bir süre sonra hamilelik haberini takipçilerine duyurmuştu.
Ünlü çift, 4 Nisan'da kızlarını kucağına almıştı. Oyuncu, "Mina İpek" adını koydukları kızı ile sık sık sosyal medyadan birlikte çekindikleri pozları paylaşmaya özen gösteriyor.
Aslı Enver'de 12 Kasım 2022'de Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmişti.
Berkin Gökbudak ile mutlu bir evlilik sürdüren Aslı Enver, Temmuz 2023'te kızı Elay'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı.
Başarılı oyuncu Aslı Enver, kızı Elay ile keyifli vakitler geçirdiği anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.
ELAY VE MİNA BİR ARADA!
Yakın dost olan iki yıldız, çocuklarını beraber büyütmenin mutluluğunu birlikte paylaşıyor. Anne olduktan sonra farklı bir hayat tarzına adım atan ünlü iki isim,son olarak bu kez çocuklarının samimi ve eğlenceli anlarıyla gündeme geldi.
PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Aslı Enver'in kızı Elay ve Eda Ece'nin kızı Mina'nın bir araya geldiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü isimlerin paylaşımında iki miniklerin birbirleriyle etkileşim kurarken ortaya çıkan neşeli kareleri adeta görenleri mest etti.
SEVİMLİ ANLARI GÖRENLERİ MEST ETTİ
Uzun yıllardır arkadaş olan Aslı ve Eda'nın çocuklarıyla vakit geçirdiği bu özel anlar, iki ünlü annenin mutlu aile hayatını da gözler önüne serdi. Annelerin sosyal medyadaki bu doğal ve samimi paylaşımları takipçileri tarafından övgüyle karşılandı. Paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.