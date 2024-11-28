Çocukları beraber büyüten Eda Ece ve Aslı Enver’den yepyeni paylaşım! Elay ve Mina’nın sevimli halleri görenleri mest etti

Başarılı oyuncu Aslı Enver, kızı Elay ile keyifli vakitler geçirdiği anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Öte yandan yıllardır yakın dost olan ünlü oyuncular sık sık bir araya gelmeye özen gösteriyor.

ELAY VE MİNA BİR ARADA! Yakın dost olan iki yıldız, çocuklarını beraber büyütmenin mutluluğunu birlikte paylaşıyor. Anne olduktan sonra farklı bir hayat tarzına adım atan ünlü iki isim,son olarak bu kez çocuklarının samimi ve eğlenceli anlarıyla gündeme geldi.

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ VE YORUM YAĞDI Aslı Enver'in kızı Elay ve Eda Ece'nin kızı Mina'nın bir araya geldiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü isimlerin paylaşımında iki miniklerin birbirleriyle etkileşim kurarken ortaya çıkan neşeli kareleri adeta görenleri mest etti.