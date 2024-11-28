SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Fotohaberleri

Çocukları beraber büyüten Eda Ece ve Aslı Enver'den yepyeni paylaşım! Elay ve Mina’nın sevimli halleri görenleri mest etti

Televizyon dünyasının iki başarılı ismi Aslı Enver ve Eda Ece'nin yıllardır süregelen dostluğu, bu kez kızları Elay ve Mina'nın sevimli buluşmasıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu Eda Ece'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşım kalpleri ısıttı. Miniklerin bu tatlı anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 18:14 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 18:33
Çocukları beraber büyüten Eda Ece ve Aslı Enver’den yepyeni paylaşım! Elay ve Mina’nın sevimli halleri görenleri mest etti

Ekranların başarılı oyuncusu Eda Ece, 4 yıldır aşk yaşadığı Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da dünyaevine girmişti.

Çocukları beraber büyüten Eda Ece ve Aslı Enver’den yepyeni paylaşım! Elay ve Mina’nın sevimli halleri görenleri mest etti
Eda Ece ile Aslı Enver'in kızları Elay ve Mina'nın sevimli anları kamerada!

Başarılı oyuncu, kısa bir süre sonra hamilelik haberini takipçilerine duyurmuştu.

Çocukları beraber büyüten Eda Ece ve Aslı Enver’den yepyeni paylaşım! Elay ve Mina’nın sevimli halleri görenleri mest etti

Ünlü çift, 4 Nisan'da kızlarını kucağına almıştı. Oyuncu, "Mina İpek" adını koydukları kızı ile sık sık sosyal medyadan birlikte çekindikleri pozları paylaşmaya özen gösteriyor.

Çocukları beraber büyüten Eda Ece ve Aslı Enver’den yepyeni paylaşım! Elay ve Mina’nın sevimli halleri görenleri mest etti

Aslı Enver'de 12 Kasım 2022'de Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmişti.

Çocukları beraber büyüten Eda Ece ve Aslı Enver’den yepyeni paylaşım! Elay ve Mina’nın sevimli halleri görenleri mest etti

Berkin Gökbudak ile mutlu bir evlilik sürdüren Aslı Enver, Temmuz 2023'te kızı Elay'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı.

Çocukları beraber büyüten Eda Ece ve Aslı Enver’den yepyeni paylaşım! Elay ve Mina’nın sevimli halleri görenleri mest etti

Başarılı oyuncu Aslı Enver, kızı Elay ile keyifli vakitler geçirdiği anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Çocukları beraber büyüten Eda Ece ve Aslı Enver’den yepyeni paylaşım! Elay ve Mina’nın sevimli halleri görenleri mest etti

Öte yandan yıllardır yakın dost olan ünlü oyuncular sık sık bir araya gelmeye özen gösteriyor.

Çocukları beraber büyüten Eda Ece ve Aslı Enver’den yepyeni paylaşım! Elay ve Mina’nın sevimli halleri görenleri mest etti

ELAY VE MİNA BİR ARADA!

Yakın dost olan iki yıldız, çocuklarını beraber büyütmenin mutluluğunu birlikte paylaşıyor. Anne olduktan sonra farklı bir hayat tarzına adım atan ünlü iki isim,son olarak bu kez çocuklarının samimi ve eğlenceli anlarıyla gündeme geldi.

Çocukları beraber büyüten Eda Ece ve Aslı Enver’den yepyeni paylaşım! Elay ve Mina’nın sevimli halleri görenleri mest etti

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Aslı Enver'in kızı Elay ve Eda Ece'nin kızı Mina'nın bir araya geldiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü isimlerin paylaşımında iki miniklerin birbirleriyle etkileşim kurarken ortaya çıkan neşeli kareleri adeta görenleri mest etti.

Çocukları beraber büyüten Eda Ece ve Aslı Enver’den yepyeni paylaşım! Elay ve Mina’nın sevimli halleri görenleri mest etti

SEVİMLİ ANLARI GÖRENLERİ MEST ETTİ

Uzun yıllardır arkadaş olan Aslı ve Eda'nın çocuklarıyla vakit geçirdiği bu özel anlar, iki ünlü annenin mutlu aile hayatını da gözler önüne serdi. Annelerin sosyal medyadaki bu doğal ve samimi paylaşımları takipçileri tarafından övgüyle karşılandı. Paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

Çocukları beraber büyüten Eda Ece ve Aslı Enver’den yepyeni paylaşım! Elay ve Mina’nın sevimli halleri görenleri mest etti

İşte Eda Ece ve Aslı Enver'in kızlarıyla paylaştığı o anlardan kareler...

Çocukları beraber büyüten Eda Ece ve Aslı Enver’den yepyeni paylaşım! Elay ve Mina’nın sevimli halleri görenleri mest etti
Çocukları beraber büyüten Eda Ece ve Aslı Enver’den yepyeni paylaşım! Elay ve Mina’nın sevimli halleri görenleri mest etti
SON DAKİKA