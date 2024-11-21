Aşka geldiler! Eda Ece ve eşi Buğrahan Tuncer’in Paris’ten romantik yeni paylaşımı!
Oyunculuğu, iş kadınlığı ve anneliği hepsini bir arada yürüten Eda Ece, 10 parmağında 10 marifet olan ünlülerden biri. Hem markasıyla ilgilenen hem de anneliğin tadını çıkaran güzel oyuncu, Paris'e tatile gitti. Eşi Buğrahan Tuncer ile Paris'te aşk tazeleyen Eda Ece sosyal medya hesabından yeni kareler paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 18:48Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 19:05