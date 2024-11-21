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Aşka geldiler! Eda Ece ve eşi Buğrahan Tuncer’in Paris’ten romantik yeni paylaşımı!

Oyunculuğu, iş kadınlığı ve anneliği hepsini bir arada yürüten Eda Ece, 10 parmağında 10 marifet olan ünlülerden biri. Hem markasıyla ilgilenen hem de anneliğin tadını çıkaran güzel oyuncu, Paris'e tatile gitti. Eşi Buğrahan Tuncer ile Paris'te aşk tazeleyen Eda Ece sosyal medya hesabından yeni kareler paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 18:48 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 19:05
Aşka geldiler! Eda Ece ve eşi Buğrahan Tuncer’in Paris’ten romantik yeni paylaşımı!

Ekranların başarılı oyuncusu Eda Ece, 4 yıldır aşk yaşadığı Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da dünyaevine girmişti.

Aşka geldiler! Eda Ece ve eşi Buğrahan Tuncer’in Paris’ten romantik yeni paylaşımı!

Güzel oyuncu, kısa bir süre sonra hamilelik haberini sevenleriyle paylaşmıştı.

Aşka geldiler! Eda Ece ve eşi Buğrahan Tuncer’in Paris’ten romantik yeni paylaşımı!

Ünlü çift, 4 Nisan'da kızlarını kucağına almıştı. Oyuncu, "Mina İpek" adını koydukları kızı ile sık sık sosyal medyadan birlikte çekildikleri pozlarını paylaşmaya özen gösteriyor.

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