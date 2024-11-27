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Anlam yüklü tasarım! Amine Gülşe’nin kolyesi göz doldurdu

Ünlü oyuncu Amine Gülşe, çocukları Eda ve Ela ile eşi Mesut Özil'in isimlerinin yazılı olduğu özel tasarım kolyesiyle yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ailesine olan sevgisini gözler önüne seren bu anlamlı kolye, takipçilerinden tam not aldı. Tescilli güzelin paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 19:00 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 19:00
Anlam yüklü tasarım! Amine Gülşe’nin kolyesi göz doldurdu

2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe, 2019 yılında Mesut Özil ile görkemli bir düğünle evlenmişti.

Anlam yüklü tasarım! Amine Gülşe’nin kolyesi göz doldurdu

Ünlü çift 30 Mart 2020 tarihinde Londra'da ilk çocukları olan ve Eda ismini koydukları kızlarını kucaklarına almıştı.

Anlam yüklü tasarım! Amine Gülşe’nin kolyesi göz doldurdu

Kızları Eda'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, 26 Eylül 2022'de ikinci çocukları Ela'ya kavuşmuştu.

Anlam yüklü tasarım! Amine Gülşe’nin kolyesi göz doldurdu

ROMANTİK DOLU PAYLAŞIM

Amine Gülşe, geçtiğimiz günlerde 36 yaşına giren eşi Mesut Özil'in doğum gününü sosyal medyadan romantik bir notla paylaştığı fotoğrafla kutlamıştı.

Anlam yüklü tasarım! Amine Gülşe’nin kolyesi göz doldurdu

"İYİ Kİ DOĞDUN SENİ ÇOK SEVİYORUZ"

Ünlü güzel paylaşımına, "Seneler uçup gidiyor sanki senle diğer yarım, kızlarımız ve ben çok şanslıyız çünkü sen harika bir eş ve babasın. Seni çok ama çok seviyoruz. Nice güzel senelere ömrüm. İyi ki varsın, İyi ki doğdun" notunu eklemişti.

Anlam yüklü tasarım! Amine Gülşe’nin kolyesi göz doldurdu

Tescilli güzel 31 yaşındaki Amine Gülşe Özil'in de sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasın yer alıyor. Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi var.

Anlam yüklü tasarım! Amine Gülşe’nin kolyesi göz doldurdu

KOLYESİNE BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Son olarak Gülşe'nin Instagram hesabından paylaştığı karesine kısa süre içerisinde takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Anlam yüklü tasarım! Amine Gülşe’nin kolyesi göz doldurdu

"ÇOK ANLAMLI BİR KOLYE HİÇ ÇIKARMA"

Kızları Eda, Ela ve eşi Mesut Özil'in isimlerinin yazılı olduğu kolyeyi takan Gülşe'ye sevenlerinden, ''Çok güzelsin'', "Çok anlamlı bir kolye hiç çıkarma'', "Kolyene bayıldım", "Allah mutluluğunuzu bozmasın" gibi yorumlar geldi.

Anlam yüklü tasarım! Amine Gülşe’nin kolyesi göz doldurdu

İşte Amine Gülşe'nin paylaştığı o kare...

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