Anlam yüklü tasarım! Amine Gülşe’nin kolyesi göz doldurdu

2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe, 2019 yılında Mesut Özil ile görkemli bir düğünle evlenmişti.
Ünlü çift 30 Mart 2020 tarihinde Londra'da ilk çocukları olan ve Eda ismini koydukları kızlarını kucaklarına almıştı.
Kızları Eda'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, 26 Eylül 2022'de ikinci çocukları Ela'ya kavuşmuştu.
ROMANTİK DOLU PAYLAŞIM
Amine Gülşe, geçtiğimiz günlerde 36 yaşına giren eşi Mesut Özil'in doğum gününü sosyal medyadan romantik bir notla paylaştığı fotoğrafla kutlamıştı.
Tescilli güzel 31 yaşındaki Amine Gülşe Özil'in de sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasın yer alıyor. Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi var.
KOLYESİNE BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Son olarak Gülşe'nin Instagram hesabından paylaştığı karesine kısa süre içerisinde takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
"ÇOK ANLAMLI BİR KOLYE HİÇ ÇIKARMA"
Kızları Eda, Ela ve eşi Mesut Özil'in isimlerinin yazılı olduğu kolyeyi takan Gülşe'ye sevenlerinden, ''Çok güzelsin'', "Çok anlamlı bir kolye hiç çıkarma'', "Kolyene bayıldım", "Allah mutluluğunuzu bozmasın" gibi yorumlar geldi.
İşte Amine Gülşe'nin paylaştığı o kare...