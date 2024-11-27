Anlam yüklü tasarım! Amine Gülşe’nin kolyesi göz doldurdu

"İYİ Kİ DOĞDUN SENİ ÇOK SEVİYORUZ"

Ünlü güzel paylaşımına, "Seneler uçup gidiyor sanki senle diğer yarım, kızlarımız ve ben çok şanslıyız çünkü sen harika bir eş ve babasın. Seni çok ama çok seviyoruz. Nice güzel senelere ömrüm. İyi ki varsın, İyi ki doğdun" notunu eklemişti.