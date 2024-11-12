5 kez mücadele etmişti! Merve Aydın Survivor 2025’e katılacak mı? İlk açıklama geldi

"ÇAĞIRSALAR YİNE GİDERİM"

Sosyal medyadan gelen soruları cevaplayan ünlü isim 2025 kadrosunda olup olmayacağına dair şunları söyledi:

"Canlarım ben Survivor'ı çok ama çok fazla seviyorum. Çağırsalar yine giderim. Yarın söylesinler yine giderim. En çok sevdiğim şey yarışmak, yarışma ruhunu çok seviyorum. 10 kere de olsa 10 kere giderim."

