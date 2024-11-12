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5 kez mücadele etmişti! Merve Aydın Survivor 2025'e katılacak mı? İlk açıklama geldi

Survivor yarışmasına 5 kez katılan Merve Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle soru cevap yaptı. Aydın, Survivor 2025'e katılıp katılmayacağı hakkında gelen soruya verdiği cevapla gündem oldu.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 22:03 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 22:03
5 kez mücadele etmişti! Merve Aydın Survivor 2025’e katılacak mı? İlk açıklama geldi

Survivor All Star'da performansıyla sık sık gündemde adından söz ettiren Merve Aydın, takipçilerinin sosyal medyadan gelen sorularını yanıtladı.

5 kez mücadele etmişti! Merve Aydın Survivor 2025’e katılacak mı? İlk açıklama geldi

Survivor'a 5 kez katılan Merve Aydın, Survivor'a katılıp katılmayacağı konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

5 kez mücadele etmişti! Merve Aydın Survivor 2025’e katılacak mı? İlk açıklama geldi

"ÇAĞIRSALAR YİNE GİDERİM"

Sosyal medyadan gelen soruları cevaplayan ünlü isim 2025 kadrosunda olup olmayacağına dair şunları söyledi:

"Canlarım ben Survivor'ı çok ama çok fazla seviyorum. Çağırsalar yine giderim. Yarın söylesinler yine giderim. En çok sevdiğim şey yarışmak, yarışma ruhunu çok seviyorum. 10 kere de olsa 10 kere giderim."

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