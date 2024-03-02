Tarım Kredi Kooperatif Market et fiyatları güncellendi! Kırmızı ve beyaz et indirimi için son gün! Kasada kuyruk oluşacak

Mart 2024'e kadar devam edecek olan Tarım Kredi Kooperatifi'nin indirim kampanyası, artan fiyatlar karşısında vatandaşlara büyük bir destek oluyor. Temel gıda ürünlerinde yarı fiyatına satış fırsatları sunan bu kampanya, bütçelere önemli bir katkı sağlıyor. Kampanya kapsamında, et, süt, peynir, yağ, un, makarna, pirinç, bulgur, bakliyat, sebze ve meyve gibi temel gıda ürünlerinde önemli indirimler uygulanıyor.
Mart ayının başından itibaren Tarım Kredi Kooperatifi, Ramazan öncesinde vatandaşlara yönelik geniş kapsamlı bir indirim kampanyası düzenliyor. Temel gıda ürünlerinde cazip fiyat avantajları sunan bu kampanya, 1 Mart 2024 tarihine kadar geçerli.
Kampanya kapsamında, tavuk, kıyma, antrikot, un, makarna gibi birçok temel gıda ürünü yarı fiyatına satılıyor.
Bu indirimler sayesinde vatandaşlar, Ramazan hazırlıklarını ekonomik olarak yapabilme imkanı buluyorlar.