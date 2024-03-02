Tarım Kredi Kooperatif Market et fiyatları güncellendi! Kırmızı ve beyaz et indirimi için son gün! Kasada kuyruk oluşacak

Mart 2024'e kadar devam edecek olan Tarım Kredi Kooperatifi'nin indirim kampanyası, artan fiyatlar karşısında vatandaşlara büyük bir destek oluyor. Temel gıda ürünlerinde yarı fiyatına satış fırsatları sunan bu kampanya, bütçelere önemli bir katkı sağlıyor. Kampanya kapsamında, et, süt, peynir, yağ, un, makarna, pirinç, bulgur, bakliyat, sebze ve meyve gibi temel gıda ürünlerinde önemli indirimler uygulanıyor.