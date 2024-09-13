Merkez Bankası katılımcı anketini açıkladı! Emekliye ocak zammı için yeni ipucu geldi! Ek artış olacak mı? Kuruşu kuruşuna hesapladık

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2 AYLIK ARTIŞ NE KADAR?

Şu ana kadar iki veri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu 2.47 olarak gerçekleşti. Buna göre Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 5.78 çıktı. Zam oranının belli olması için geriye 4 veri kaldı. Artış merakla beklenirken, enflasyona yani emeklilerin zam oranına ilişkin ipuçları da geliyor.