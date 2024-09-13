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Merkez Bankası katılımcı anketini açıkladı! Emekliye ocak zammı için yeni ipucu geldi! Ek artış olacak mı? Kuruşu kuruşuna hesapladık

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Artışta enflasyon verileri belirleyici olurken, Merkez Bankası'nın yeni Piyasa Katılımcıları Anketi ipucu verdi. Peki emeklilerin aylıkları ne kadar artacak? İşte detayları…

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 10:52 Güncelleme Tarihi13 Eylül 2024, 11:08
Merkez Bankası katılımcı anketini açıkladı! Emekliye ocak zammı için yeni ipucu geldi! Ek artış olacak mı? Kuruşu kuruşuna hesapladık 1

Bu yıl kök aylıklarına önce yüzde 49.25, ardından yüzde 24.73 zam yansıtılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 artışlarını da merakla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılına yeni aylıkla başlayacak. Ocak ayında maaşlara 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.

Merkez Bankası katılımcı anketini açıkladı! Emekliye ocak zammı için yeni ipucu geldi! Ek artış olacak mı? Kuruşu kuruşuna hesapladık 2

2 AYLIK ARTIŞ NE KADAR?
Şu ana kadar iki veri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonu 2.47 olarak gerçekleşti. Buna göre Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 5.78 çıktı. Zam oranının belli olması için geriye 4 veri kaldı. Artış merakla beklenirken, enflasyona yani emeklilerin zam oranına ilişkin ipuçları da geliyor.

Merkez Bankası katılımcı anketini açıkladı! Emekliye ocak zammı için yeni ipucu geldi! Ek artış olacak mı? Kuruşu kuruşuna hesapladık 3

OVP HANGİ ORANA İŞARET EDİYOR?
Geçtiğimiz hafta açıklanan Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak yer almıştı. Bu tahmin gerçekleşirse, 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek.

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