1 Yatırımcılar, altın fiyatlarının son dönemdeki hızlı yükselişinin ardından gelecek adımları merak ediyor. İslam Memiş, bu konuda yaptığı açıklamalarda, gram altın fiyatları için belirli tarihler ve rakamlar veriyor. Son gelişmeler, altın fiyatlarının geleceği açısından önemli ipuçları taşıyor.

2 2000 Dolarlık Destek Seviyesi ve Fed'in Rolü Memiş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 2000 - 2070 dolar aralığında hareket edeceğini öngörüyor. Özellikle Fed'in faiz kararlarının altın piyasaları üzerindeki etkilerine vurgu yapıyor. Uzman, 2000 dolarlık seviyenin önemli bir destek noktası olduğunu ve 2070 dolarlık direnç seviyesine dikkat çekiyor. Önümüzdeki haftanın para piyasaları için kritik bir hafta olacağını belirtiyor.