Altın fiyatları, özellikle ekonomik verilerin ve piyasa hareketlerinin yoğun olarak takip edildiği bir dönemde bulunuyor. Yatırımcılar, ABD ekonomisinden gelecek verilerin altın fiyatları üzerindeki etkilerini merak ediyorlar. Bu konuda Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in son açıklamaları büyük ilgi görüyor. Memiş, altın fiyatlarına dair önemli tahminlerde bulunarak, yatırımcıların dikkatini çekiyor.
Yatırımcılar, altın fiyatlarının son dönemdeki hızlı yükselişinin ardından gelecek adımları merak ediyor. İslam Memiş, bu konuda yaptığı açıklamalarda, gram altın fiyatları için belirli tarihler ve rakamlar veriyor. Son gelişmeler, altın fiyatlarının geleceği açısından önemli ipuçları taşıyor.
Memiş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 2000 - 2070 dolar aralığında hareket edeceğini öngörüyor. Özellikle Fed'in faiz kararlarının altın piyasaları üzerindeki etkilerine vurgu yapıyor. Uzman, 2000 dolarlık seviyenin önemli bir destek noktası olduğunu ve 2070 dolarlık direnç seviyesine dikkat çekiyor. Önümüzdeki haftanın para piyasaları için kritik bir hafta olacağını belirtiyor.
Memiş, ons altın fiyatlarındaki mevcut baskılamanın birkaç hafta daha sürebileceğini ifade ediyor. Fed kararları sonrasında piyasaların daha net bir görünüm kazanacağını ve ons altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin beklendiğini söylüyor.