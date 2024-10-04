Emeklileri sevindirecek haber: Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan 25 bin TL ek ödeme

Emekli vatandaşlar için hazırlanan bu kampanya, başvuru süreci açısından oldukça kolay ve hızlı bir şekilde işliyor. Emekliler, Ziraat Bankası , Vakıfbank ve Halkbank 'ın internet bankacılığı ve mobil uygulamaları aracılığıyla başvurularını yapabiliyor. Başvuru süresi, 31 Ekim'e kadar devam edecek. Kampanyadan yararlanan emeklilere, 3 ay geri ödeme erteleme fırsatı da sunuluyor.

Emeklilere Özel: Anında Faizsiz Kredi İmkanı

Bu faizsiz kredi kampanyası, emekli maaşı alan tüm vatandaşları kapsıyor ve herhangi bir kefil ya da ek şart aranmıyor. Böylece emekliler, hem kredi alma sürecinde kolaylık yaşarken hem de acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından duyurulan bu yeni kredi kampanyası, 16 milyona yaklaşan emeklilere kolaylık sağlamayı ve hızla çözüm sunmayı amaçlıyor.