Fenerbahçe'den 5 milyon euroluk transfer operasyonu! Hedefte Emerson Palmieri var

Emerson Palmieri birçok kupa kazandı

JUVENTUS DA TAKİP EDİYOR

Fransız basınında yer alan haberlerde Emerson Palmieri ile ilgilenen kulüpler arasında Juventus'un da bulunduğu belirtildi. Buna karşın Fenerbahçe'nin hazırladığı maaş paketinin transfer yarışında önemli avantaj sağlayabileceği konuşuluyor.

KUPALARLA DOLU KARİYER

31 yaşındaki futbolcu kariyerinde Chelsea, Roma, Lyon, West Ham United ve Marsilya gibi önemli kulüplerin formasını giydi. Emerson Palmieri, Chelsea kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşadı. West Ham United ile UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu elde eden deneyimli oyuncu, İtalya Milli Takımı ile de Avrupa Şampiyonası kupasını kaldırdı.