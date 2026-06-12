Fenerbahçe'den 5 milyon euroluk transfer operasyonu! Hedefte Emerson Palmieri var
Fenerbahçe'de sol bek transferi için yeni bir isim gündeme geldi. Archie Brown ile yolların ayrılma ihtimalinin ardından sarı-lacivertlilerin, Marsilya forması giyen Emerson Palmieri için harekete geçtiği öne sürüldü.
Hızlı Özet Göster
- Fenerbahçe, sol bek transferi için çalışmalarını hızlandırdı ve Emerson Palmieri gündeme geldi.
- Marsilya'da forma giyen Emerson Palmieri için Fenerbahçe'nin 5 milyon euro teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
- Fenerbahçe, oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme ve yıllık 3.5 milyon euro maaş teklif etmeyi planlıyor.
- Fransız basınına göre Juventus da Emerson Palmieri ile ilgileniyor.
- Emerson Palmieri, Chelsea ve West Ham United gibi kulüplerde önemli başarılar elde etti.
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması kapsamında sol bek transferi için çalışmalar hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetim, bu bölgede yaşanabilecek ayrılık ihtimaline karşı alternatiflerini belirlerken Avrupa futbolunun tecrübeli isimlerinden biri gündeme geldi.
ARCHIE BROWN SONRASI YENİ PLAN
Fenerbahçe'nin sol bek rotasyonunda yer alan Archie Brown'a gelen teklifler sonrası yönetim yeni arayışlara başladı. Sarı-lacivertlilerin, oluşabilecek boşluğu deneyimli bir isimle doldurmayı hedeflediği belirtiliyor.
HEDEFTE EMERSON PALMIERI VAR
Fenerbahçe'nin gündemine giren son isim Marsilya forması giyen Emerson Palmieri oldu. Fransız ekibindeki mali tabloyu fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertli kurmayların transfer için hazırlıklara başladığı öğrenildi. İlk görüşmenin önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade ediliyor.
5 MİLYON EUROLUK PLAN
Geçtiğimiz sezon West Ham United'dan Marsilya'ya transfer olan Emerson Palmieri için Fenerbahçe'nin yaklaşık 5 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Yönetimin transfer sürecini kısa süre içerisinde netleştirmeyi amaçladığı kaydedildi.
MAAŞ TEKLİFİ DE BELLİ OLDU
Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, deneyimli futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Teklif kapsamında oyuncuya yıllık 3.5 milyon euro net maaş önerileceği ifade edildi.
JUVENTUS DA TAKİP EDİYOR
Fransız basınında yer alan haberlerde Emerson Palmieri ile ilgilenen kulüpler arasında Juventus'un da bulunduğu belirtildi. Buna karşın Fenerbahçe'nin hazırladığı maaş paketinin transfer yarışında önemli avantaj sağlayabileceği konuşuluyor.
KUPALARLA DOLU KARİYER
31 yaşındaki futbolcu kariyerinde Chelsea, Roma, Lyon, West Ham United ve Marsilya gibi önemli kulüplerin formasını giydi. Emerson Palmieri, Chelsea kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşadı. West Ham United ile UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu elde eden deneyimli oyuncu, İtalya Milli Takımı ile de Avrupa Şampiyonası kupasını kaldırdı.
TECRÜBESİYLE ÖNE ÇIKIYOR
Brezilya doğumlu olmasına rağmen İtalya Milli Takımı'nı tercih eden Emerson Palmieri, uluslararası tecrübesi ve büyük maç deneyimiyle dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki önemli isimlerden biri haline gelen tecrübeli futbolcuyla ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.