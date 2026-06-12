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Fenerbahçe'den 5 milyon euroluk transfer operasyonu! Hedefte Emerson Palmieri var

Fenerbahçe'de sol bek transferi için yeni bir isim gündeme geldi. Archie Brown ile yolların ayrılma ihtimalinin ardından sarı-lacivertlilerin, Marsilya forması giyen Emerson Palmieri için harekete geçtiği öne sürüldü.

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Fenerbahçe'den 5 milyon euroluk transfer operasyonu! Hedefte Emerson Palmieri var
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  • Fenerbahçe, sol bek transferi için çalışmalarını hızlandırdı ve Emerson Palmieri gündeme geldi.
  • Marsilya'da forma giyen Emerson Palmieri için Fenerbahçe'nin 5 milyon euro teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
  • Fenerbahçe, oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme ve yıllık 3.5 milyon euro maaş teklif etmeyi planlıyor.
  • Fransız basınına göre Juventus da Emerson Palmieri ile ilgileniyor.
  • Emerson Palmieri, Chelsea ve West Ham United gibi kulüplerde önemli başarılar elde etti.

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması kapsamında sol bek transferi için çalışmalar hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetim, bu bölgede yaşanabilecek ayrılık ihtimaline karşı alternatiflerini belirlerken Avrupa futbolunun tecrübeli isimlerinden biri gündeme geldi.

Fenerbahçe'den 5 milyon euroluk transfer operasyonu! Hedefte Emerson Palmieri var-2

ARCHIE BROWN SONRASI YENİ PLAN

Fenerbahçe'nin sol bek rotasyonunda yer alan Archie Brown'a gelen teklifler sonrası yönetim yeni arayışlara başladı. Sarı-lacivertlilerin, oluşabilecek boşluğu deneyimli bir isimle doldurmayı hedeflediği belirtiliyor.

HEDEFTE EMERSON PALMIERI VAR

Fenerbahçe'nin gündemine giren son isim Marsilya forması giyen Emerson Palmieri oldu. Fransız ekibindeki mali tabloyu fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertli kurmayların transfer için hazırlıklara başladığı öğrenildi. İlk görüşmenin önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade ediliyor.

Emerson Palmieri Marsilya forması giyiyorEmerson Palmieri Marsilya forması giyiyor

5 MİLYON EUROLUK PLAN

Geçtiğimiz sezon West Ham United'dan Marsilya'ya transfer olan Emerson Palmieri için Fenerbahçe'nin yaklaşık 5 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Yönetimin transfer sürecini kısa süre içerisinde netleştirmeyi amaçladığı kaydedildi.

MAAŞ TEKLİFİ DE BELLİ OLDU

Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, deneyimli futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Teklif kapsamında oyuncuya yıllık 3.5 milyon euro net maaş önerileceği ifade edildi.

Emerson Palmieri birçok kupa kazandıEmerson Palmieri birçok kupa kazandı

JUVENTUS DA TAKİP EDİYOR

Fransız basınında yer alan haberlerde Emerson Palmieri ile ilgilenen kulüpler arasında Juventus'un da bulunduğu belirtildi. Buna karşın Fenerbahçe'nin hazırladığı maaş paketinin transfer yarışında önemli avantaj sağlayabileceği konuşuluyor.

KUPALARLA DOLU KARİYER

31 yaşındaki futbolcu kariyerinde Chelsea, Roma, Lyon, West Ham United ve Marsilya gibi önemli kulüplerin formasını giydi. Emerson Palmieri, Chelsea kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşadı. West Ham United ile UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu elde eden deneyimli oyuncu, İtalya Milli Takımı ile de Avrupa Şampiyonası kupasını kaldırdı.

Emerson Palmieri'nin güncel piyasa değeri 9 milyon euroEmerson Palmieri'nin güncel piyasa değeri 9 milyon euro

TECRÜBESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Brezilya doğumlu olmasına rağmen İtalya Milli Takımı'nı tercih eden Emerson Palmieri, uluslararası tecrübesi ve büyük maç deneyimiyle dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki önemli isimlerden biri haline gelen tecrübeli futbolcuyla ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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