Fenerbahçe'nin yeni yıldız adayı İstanbul'da! Geleceğin Sadio Mane'si imza atacak
Fenerbahçe'nin uzun süredir takip ettiği Senegalli genç yetenek Amara Diouf transferinde sona yaklaşıldı. Sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı 18 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi.
Hızlı Özet Göster
- Fenerbahçe, 18 yaşındaki Senegalli futbolcu Amara Diouf'u transfer etmek üzere olup oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi.
- Sarı-lacivertli kulüp ile genç futbolcu arasında 2030 yılına kadar geçerli olacak sözleşme konusunda anlaşma sağlandı.
- Sağlık kontrollerinde sorun çıkmaması halinde Amara Diouf'un kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
- Amara Diouf, 2023 Afrika U17 Uluslar Kupası'nda 5 gol atarak Senegal'in şampiyonluğuna katkı sağlamış ve turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmişti.
- Genç oyuncu hızı ve skor üretme becerisiyle dikkat çekerken Senegal basını tarafından Sadio Mané'ye benzetiliyor.
Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları sürerken geleceğe yönelik önemli yatırımlardan biri daha tamamlanmak üzere. Sarı-lacivertli kulübün uzun süredir gündeminde yer alan Amara Diouf transferinde kritik aşamaya gelindi. Göre genç yıldız adayı, sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a ulaştı.
2030'A KADAR ANLAŞMA
Fenerbahçe'nin, 18 yaşındaki futbolcu ile uzun vadeli bir proje kapsamında anlaşma sağladığı öğrenildi. Tarafların 2030 yılına kadar geçerli olacak sözleşme konusunda el sıkıştığı öne sürülürken, oyuncunun İstanbul'a gelişi transfer sürecinin son aşamasına girildiğini gösterdi. Sarı-lacivertli yönetimin genç oyuncuyu kulübün gelecek planlamasında önemli bir parça olarak gördüğü belirtiliyor.
İMZA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Uzun süredir yaşadığı sakatlığın ardından yeniden sahalara dönen Amara Diouf'un detaylı sağlık kontrollerinden geçirileceği öğrenildi. Kontrollerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde genç futbolcunun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içerisinde kamuoyuna duyuracağı ifade ediliyor.
SENEGAL'İN EN BÜYÜK YETENEKLERİNDEN BİRİ
Senegal futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli genç oyuncular arasında gösterilen Amara Diouf, özellikle alt yaş kategorilerindeki performansıyla dikkat çekti. Hızı, bire birdeki etkinliği ve skor üretme becerisiyle ön plana çıkan genç futbolcu, Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı.
U17 AFRİKA KUPASI'NIN YILDIZIYDI
Amara Diouf, Senegal'in şampiyonluğa ulaştığı 2023 Afrika U17 Uluslar Kupası'nda gösterdiği performansla büyük ses getirmişti. Turnuva boyunca rakip fileleri 5 kez havalandıran genç yıldız, organizasyonun en değerli oyuncusu seçilmiş ve birçok scoutun dikkatini üzerine çekmişti.
"YENİ SADIO MANE" BENZETMESİ
Senegal basını ve futbol çevreleri, genç oyuncuyu ülkenin yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan Sadio Mané'ye benzetiyor. Ortaya koyduğu potansiyel nedeniyle "geleceğin Sadio Mane'si" olarak gösterilen Amara Diouf'un, Fenerbahçe'nin gelecek yıllardaki en önemli yatırımlarından biri olması bekleniyor.