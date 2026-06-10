Fenerbahçe'nin yeni yıldız adayı İstanbul'da! Geleceğin Sadio Mane'si imza atacak

Amara Diouf, Senegal'in şampiyonluğa ulaştığı 2023 Afrika U17 Uluslar Kupası'nda gösterdiği performansla büyük ses getirmişti. Turnuva boyunca rakip fileleri 5 kez havalandıran genç yıldız, organizasyonun en değerli oyuncusu seçilmiş ve birçok scoutun dikkatini üzerine çekmişti.

Senegal futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli genç oyuncular arasında gösterilen Amara Diouf, özellikle alt yaş kategorilerindeki performansıyla dikkat çekti. Hızı, bire birdeki etkinliği ve skor üretme becerisiyle ön plana çıkan genç futbolcu, Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı.

Amara Diouf İstanbul'a geldi

"YENİ SADIO MANE" BENZETMESİ

Senegal basını ve futbol çevreleri, genç oyuncuyu ülkenin yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan Sadio Mané'ye benzetiyor. Ortaya koyduğu potansiyel nedeniyle "geleceğin Sadio Mane'si" olarak gösterilen Amara Diouf'un, Fenerbahçe'nin gelecek yıllardaki en önemli yatırımlarından biri olması bekleniyor.

Burak Zihni Takvim.com.tr Fenerbahçe