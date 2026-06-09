Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden birisi de Zeki Çelik... Roma ile harika bir sezon geçiren ve sözleşmesi sona eren milli futbolcuyla temaslar sürüyor. Sportif direktörlük görevine gelmeye hazırlanan Oğuz Çetin'in Zeki'yle bizzat görüştüğü ve ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.