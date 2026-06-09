Zeki Çelik için Fenerbahçe'de Oğuz Çetin devreye girdi: Görüşmeler sürüyor
Fenerbahçe’de sportif direktörlük koltuğuna oturmaya hazırlanan Oğuz Çetin milli futbolcuyu ikna için görüşmeleri bizzat sürdürüyor
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Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden birisi de Zeki Çelik... Roma ile harika bir sezon geçiren ve sözleşmesi sona eren milli futbolcuyla temaslar sürüyor. Sportif direktörlük görevine gelmeye hazırlanan Oğuz Çetin'in Zeki'yle bizzat görüştüğü ve ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
Milli Takım'da görev yaptığı dönem yıldız futbolcu ile çok yakın bir ilişki kuran Oğuz Çetin'in sürekli görüşme halinde olduğu gelen bilgiler arasında.
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