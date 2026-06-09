CANLI YAYIN
Geri

Zeki Çelik için Fenerbahçe'de Oğuz Çetin devreye girdi: Görüşmeler sürüyor

Fenerbahçe’de sportif direktörlük koltuğuna oturmaya hazırlanan Oğuz Çetin milli futbolcuyu ikna için görüşmeleri bizzat sürdürüyor

Giriş Tarihi:
Zeki Çelik için Fenerbahçe'de Oğuz Çetin devreye girdi: Görüşmeler sürüyor

Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden birisi de Zeki Çelik... Roma ile harika bir sezon geçiren ve sözleşmesi sona eren milli futbolcuyla temaslar sürüyor. Sportif direktörlük görevine gelmeye hazırlanan Oğuz Çetin'in Zeki'yle bizzat görüştüğü ve ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

Zeki Çelik. (Fotoğraf AA'ya aittir.)Zeki Çelik. (Fotoğraf AA'ya aittir.)

Milli Takım'da görev yaptığı dönem yıldız futbolcu ile çok yakın bir ilişki kuran Oğuz Çetin'in sürekli görüşme halinde olduğu gelen bilgiler arasında.

Takvim Kaynak Tercihleri
Fenerbahçe'de 27 bin oy kullanıldı: Genel kurulun kesin sonuçlarını açıklandı
SONRAKİ HABER

Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu sonuçları açıkladı

 Hakan Çalhanoğlu'na Aziz Yıldırım'dan transfer mesajı
ÖNCEKİ HABER

Hakan’a Yıldırım mesaj!
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Fenerbahçe

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler