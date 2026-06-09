Vedat Muriqi imza için İstanbul'da! Fenerbahçe'nin golcüsü geri döndü

Kulüpler arasında bonus maddeleri ve ödeme planına ilişkin görüşmeler devam ediyor ve detayların 1-2 gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Aziz Yıldırım, İspanyol ekibi Mallorca ile 15,5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardı.

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TRANSFERDE SON PAZARLIKLAR

Edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım, İspanyol ekibi Mallorca ile 15,5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden el sıkıştı. Ancak anlaşmanın tamamen sonuçlanması için bonus maddeleri ve ödeme planına ilişkin görüşmeler devam ediyor.

Kulüpler arasındaki bu detayların 1-2 gün içinde netleşmesi ve ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.