Vedat Muriqi imza için İstanbul'da! Fenerbahçe'nin golcüsü geri döndü
Vedat Muriqi, seçim öncesinde Aziz Yıldırım ile sağlanan anlaşmanın ardından İstanbul'a geldi. Kosovalı golcünün bu hafta resmi sözleşmeye imza atması beklenirken, Mallorca ile transferin son detayları görüşülüyor.
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- Fenerbahçe, Mallorca'da forma giyen 32 yaşındaki Kosovalı santrfor Vedat Muriqi'yi kadrosuna katmak için transfer çalışmalarını son aşamaya getirdi.
- Aziz Yıldırım, İspanyol ekibi Mallorca ile 15,5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardı.
- Vedat Muriqi, Aziz Yıldırım ile prensip anlaşmasına vardıktan sonra Antalya'daki tatilini yarıda keserek ailesiyle İstanbul'a geldi.
- Kulüpler arasında bonus maddeleri ve ödeme planına ilişkin görüşmeler devam ediyor ve detayların 1-2 gün içinde netleşmesi bekleniyor.
- Vedat Muriqi'nin pazar gününe kadar resmi sözleşmeye imza atması öngörülüyor.
Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna katmak istediği Vedat Muriqi transferinde süreç son aşamaya geldi.
Seçim öncesinde Aziz Yıldırım ile prensip anlaşmasına varan deneyimli santrfor, seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Antalya'daki tatilini yarıda keserek ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.
Tarafların resmi işlemleri kısa süre içinde tamamlaması hedefleniyor.
TRANSFERDE SON PAZARLIKLAR
Edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım, İspanyol ekibi Mallorca ile 15,5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden el sıkıştı. Ancak anlaşmanın tamamen sonuçlanması için bonus maddeleri ve ödeme planına ilişkin görüşmeler devam ediyor.
Kulüpler arasındaki bu detayların 1-2 gün içinde netleşmesi ve ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
BU HAFTA RESMİ İMZA BEKLENİYOR
İstanbul'da bulunan Vedat Muriqi'nin pazar gününe kadar resmi sözleşmeye imza atması öngörülüyor. 32 yaşındaki Kosovalı golcü, geride kalan sezonda Mallorca formasıyla çıktığı 37 karşılaşmada 23 gol kaydederek dikkat çekici bir performans sergiledi.
Transferde kulüpler arasındaki son pürüzlerin giderilmesinin ardından imza sürecinin tamamlanması planlanıyor.