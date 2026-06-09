Asensio için ilk karar: Aykut Kocaman'dan "Kalsın" raporu
Fenerbahçe'de başkanlık görevine yeniden seçilen Aziz Yıldırım'ın teknik direktörlük için Aykut Kocaman'ı açıklaması beklenirken, tecrübeli çalıştırıcının kadro planlamasına ilişkin ilk değerlendirmesi de ortaya çıktı. Kocaman'ın, Marco Asensio'nun takımda kalmasını istediği öne sürüldü.
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- Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ı getireceği iddia ediliyor.
- Aykut Kocaman, Marco Asensio hakkında yönetime olumlu rapor vererek oyuncunun takımda kalmasını istediği öne sürüldü.
- Marco Asensio, geçen sezon Fenerbahçe'de 38 maçta 13 gol ve 14 asistle takımın en etkili isimlerinden biri oldu.
- İspanyol futbolcu Asensio ile Espanyol, Villarreal ve Real Sociedad'ın ilgilendiği belirtildi.
- Yeni teknik heyetin göreve başlamasıyla Asensio'nun geleceğine ilişkin kararın netleşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de seçim sürecinin tamamlanmasının ardından gözler yeni sezon planlamasına çevrildi.
Rekor oyla yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın mazbatasını aldıktan sonra teknik direktör tercihini kamuoyuyla paylaşması beklenirken, bu göreve Aykut Kocaman'ın getirileceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor.
Yönetim cephesindeki bu gelişmeler sürerken, kadro yapılanmasına ilişkin dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı.
KOCAMAN'DAN ASENSIO İÇİN OLUMLU RAPOR
İddiaya göre Aykut Kocaman, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli ekibe katılan Marco Asensio hakkında yönetime olumlu görüş bildirdi. Deneyimli teknik adamın, İspanyol futbolcunun takımda tutulması yönünde "Kalsın" raporu verdiği ve yeni sezonda oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ifade edildi.
Asensio'nun performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. İspanyol yıldızla Espanyol, Villarreal ve Real Sociedad'ın ilgilendiği öne sürülürken, Fenerbahçe cephesinde oyuncunun geleceğine ilişkin değerlendirmelerin sürdüğü belirtiliyor.
SEZONA DAMGA VURAN PERFORMANS
Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 38 resmi karşılaşmaya çıkan 30 yaşındaki Marco Asensio, 13 gol ve 14 asistlik katkı sağlayarak takımın hücumdaki en etkili isimlerinden biri oldu.
Yeni teknik heyetin göreve başlamasıyla birlikte yıldız futbolcunun geleceğine ilişkin kararın da netlik kazanması bekleniyor.