DİĞER BOMBA SERHOU GUIRASSY Fenerbahçe forması giymesi beklenen diğer bir oyuncu da Serhou Guirassy. Borussia Dortmund'da oynayan Gineli golcü için artık transfer sürecinin bitirilmesi adına düğmeye basılacak. Başkan Aziz Yıldırım, seçim sonrasında yaptığı açıklamada 15 gün içinde transferlerin yapılacağını ifade etmişti.

Serhou Guirassy'nin Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor 22 GOLÜ VAR Sarı siyahlı ekipte geride kalan sezonda 46 karşılaşmada görev yapan Serhou Guirassy, 22 kez ağları sarstı. 6 defa da gol pası verdi. 3218 dakika sahada kalarak takımına katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 32 milyon euro. Bu transferin de kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.