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Aziz Yıldırım'dan 2 forvet transferi birden! Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu

Fenerbahçe'nin sona eren Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'unda Hakan Safi'ye büyük fark atarak 35. başkan olarak seçilen Aziz Yıldırım, transfere de hızlı başladı. Yıldırım, Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy'e imza attıracak. Teknik direktörlük koltuğuna ise Aykut Kocaman'ı getirecek.

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Aziz Yıldırım'dan 2 forvet transferi birden! Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu
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  • Aziz Yıldırım 8 yıl sonra Fenerbahçe başkanlığına seçildi ve mazbata almadan transfer çalışmalarına başladı.
  • Lazio'dan Mallorca'ya kiralanan Vedat Muriqi, 15,5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olacak.
  • Borussia Dortmund'da oynayan Serhou Guirassy'nin transferi için süreç başlatıldı.
  • Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de üçüncü kez teknik direktörlük görevine getirilecek.
  • Aziz Yıldırım transferlerin 15 gün içinde tamamlanacağını açıkladı.

8 yıl sonra yeniden Fenerbahçe'nin başkanlığına getirilen Aziz Yıldırım, mazbatayı almadan transfer çalışmalarını sonuçlandırmak üzere atağa kalktı. Teknik direktörlük koltuğuna da Aykut Kocaman oturacak.

Vedat Muriqi yeniden Fenerbahçe forması giyecekVedat Muriqi yeniden Fenerbahçe forması giyecek

VEDAT MURIQI GERİ DÖNÜYOR

Sarı lacivertli ekipten bonuslarla 21 milyon euro bonservisle Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi, Türkiye'ye dönecek. Kosovalı forvet, Mallorca'da geçirdiği muhteşem sezonun ardından Kadıköy'de gollerini yeniden Fenerbahçe için atacak.

Aziz Yıldırım'dan 2 forvet transferi birden! Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu-3

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Geride kalan sezonda 37 maça çıkan deneyimli forvet, 23 kez ağları sarstı. Ayrıca 1 de asist yaparak 3137 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro. Yıldırım'ın İspanyol ekibiyle 15.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Aziz Yıldırım'dan 2 forvet transferi birden! Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu-4

DİĞER BOMBA SERHOU GUIRASSY

Fenerbahçe forması giymesi beklenen diğer bir oyuncu da Serhou Guirassy. Borussia Dortmund'da oynayan Gineli golcü için artık transfer sürecinin bitirilmesi adına düğmeye basılacak. Başkan Aziz Yıldırım, seçim sonrasında yaptığı açıklamada 15 gün içinde transferlerin yapılacağını ifade etmişti.

Serhou Guirassy'nin Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyorSerhou Guirassy'nin Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor

22 GOLÜ VAR

Sarı siyahlı ekipte geride kalan sezonda 46 karşılaşmada görev yapan Serhou Guirassy, 22 kez ağları sarstı. 6 defa da gol pası verdi. 3218 dakika sahada kalarak takımına katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 32 milyon euro. Bu transferin de kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Aykut Kocaman seçimde oy kullandıAykut Kocaman seçimde oy kullandı

AYKUT KOCAMAN DA İMZALAYACAK

Aziz Yıldırım'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından en büyük destekçilerinden biri olan Aykut Kocaman da teknik direktörlüğe getirilecek. Deneyimli çalıştırıcı ile birlikte yeni sezona başlanacak. Hedef ise şampiyonluk olacak.

Aziz Yıldırım Aykut Kocaman ile görüştüAziz Yıldırım Aykut Kocaman ile görüştü

3. DÖNEMİ OLACAK

Fenerbahçe'de daha önce sportif direktör ve iki kez de teknik direktör olarak çalışan Aykut Kocaman, 197 maçta görev yaptı. 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

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