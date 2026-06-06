Kante'den Mbappe'ye flaş tavır! Elini sıkmadı görmezden geldi
Fildişi Sahili'ne 2-1 mağlup olan Fransa'da maçın önüne N'Golo Kante ile Kylian Mbappe arasında yaşandığı iddia edilen gerginlik geçti. Karşılaşma öncesi Kante'nin takım arkadaşlarının elini sıkarken Mbappe'yi pas geçmesi sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.
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- Fransa, 2026 Dünya Kupası hazırlık maçında Fildişi Sahili'ne 2-1 mağlup oldu.
- Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu N'Golo Kante, maç öncesi takım arkadaşlarıyla tokalaşırken Kylian Mbappe'yi atlayarak elini sıkmadı.
- Kante'nin Mbappe'yi tokalaşmadan geçmesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
- Geçmişteki Kolombiya maçında Mbappe'nin Kante'den kaptanlık bandını istemesi olayı yeniden gündeme geldi.
- Bazı futbolseverler ve Fransız gazeteciler iki oyuncu arasında problem olmadığını, durumun tesadüfi olabileceğini belirtti.
2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçta Fransa, öne geçmesine rağmen Fildişi Sahili'ne 2-1 mağlup oldu.
Ancak mücadelenin ardından skor kadar, Fenerbahçe'nin deneyimli orta sahası N'Golo Kante'nin maç öncesindeki davranışı da tartışma yarattı.
KANTE'NİN HAREKETİ FARK EDİLDİ
Karşılaşma öncesinde sahaya çıkan Kante'nin ilk 11'de yer alan takım arkadaşlarıyla tek tek tokalaştığı görüldü. Yayın görüntülerine yansıyan anlarda ise en önde bekleyen Kylian Mbappe'nin elini sıkmadan yoluna devam etmesi dikkat çekti.
Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, futbolseverler arasında farklı yorumların yapılmasına neden oldu.
ESKİ OLAY YENİDEN GÜNDEME GELDİ
Yaşanan görüntülerin ardından bazı futbolseverler, geçtiğimiz Kolombiya maçında yaşanan olayı hatırlattı.
Söz konusu mücadelede sonradan oyuna giren Mbappe'nin Kante'den kaptanlık bandını istediği, bu hareketin ise birçok futbolsever tarafından saygısızlık olarak değerlendirildiği öne sürülmüştü.
Bu nedenle iki oyuncu arasında sorun yaşandığını savunan yorumlar sosyal medyada öne çıktı.
Öte yandan bazı futbolseverler ile bir kısım Fransız gazeteci ise Kante ve Mbappe arasında herhangi bir problem bulunmadığını dile getirdi.
Bu görüşü savunanlar, Kante'nin Mbappe'nin elini sıkmaması veya başarı dileğinde bulunmamasının bilinçli bir tavır değil, tamamen tesadüfi bir durum olabileceğini ifade etti.