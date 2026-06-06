Kante'den Mbappe'ye flaş tavır! Elini sıkmadı görmezden geldi

Bazı futbolseverler ve Fransız gazeteciler iki oyuncu arasında problem olmadığını, durumun tesadüfi olabileceğini belirtti.

Kante'nin Mbappe'yi tokalaşmadan geçmesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, futbolseverler arasında farklı yorumların yapılmasına neden oldu.

Karşılaşma öncesinde sahaya çıkan Kante'nin ilk 11'de yer alan takım arkadaşlarıyla tek tek tokalaştığı görüldü. Yayın görüntülerine yansıyan anlarda ise en önde bekleyen Kylian Mbappe'nin elini sıkmadan yoluna devam etmesi dikkat çekti.

Ancak mücadelenin ardından skor kadar, Fenerbahçe'nin deneyimli orta sahası N'Golo Kante'nin maç öncesindeki davranışı da tartışma yarattı.

2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçta Fransa, öne geçmesine rağmen Fildişi Sahili'ne 2-1 mağlup oldu.

Bu nedenle iki oyuncu arasında sorun yaşandığını savunan yorumlar sosyal medyada öne çıktı.

Söz konusu mücadelede sonradan oyuna giren Mbappe'nin Kante'den kaptanlık bandını istediği, bu hareketin ise birçok futbolsever tarafından saygısızlık olarak değerlendirildiği öne sürülmüştü.

Kylian Mbappe

Öte yandan bazı futbolseverler ile bir kısım Fransız gazeteci ise Kante ve Mbappe arasında herhangi bir problem bulunmadığını dile getirdi.

Bu görüşü savunanlar, Kante'nin Mbappe'nin elini sıkmaması veya başarı dileğinde bulunmamasının bilinçli bir tavır değil, tamamen tesadüfi bir durum olabileceğini ifade etti.

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Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Fenerbahçe