Hakan Safi'den bir transfer hamlesi daha! Listesine Sporting'in yıldız stoperini ekledi

Gonçalo Inacio'nun Sporting ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

Safi daha önce Al-Ahli'den Merih Demiral, Sporting'den Luis Suarez ve Marsilya'dan Mason Greenwood ile anlaştığını açıklamıştı.

Bu isimlerin ardından listesindeki yeni futbolcu da ortaya çıktı.

Daha önce Al-Ahli forması giyen Merih Demiral, Sporting'de oynayan Luis Suarez ve Marsilya'nın yıldızı Mason Greenwood ile anlaşma sağladığını ifade eden Safi, bu transferlerin tamamını seçimin ardından kamuoyuna açıklayacağını belirtmişti.

Böylece Safi'nin daha önce duyurduğu Luis Suarez'in ardından Sporting'den bir yıldız oyuncuya daha talip olduğu ifade edildi.

Portekizli savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon Sporting formasıyla çıktığı 46 maçta 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ VE GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Gonçalo Inacio'nun Sporting ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. 24 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

Portekizli stoper, geride kalan sezonda Sporting formasıyla 46 resmi karşılaşmada görev aldı ve takımına 3 gol ile 3 asistlik katkı sağladı.

Hakan Safi, daha önce duyurduğu Merih Demiral, Luis Suarez ve Mason Greenwood anlaşmalarının yanı sıra Inacio transferiyle ilgili gelişmeleri de seçim sonrasında açıklayacağını ifade etti.

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