Hakan Safi'den bir transfer hamlesi daha! Listesine Sporting'in yıldız stoperini ekledi
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçim öncesinde açıkladığı transfer planlarına bir ismi daha ekledi. Al-Ahli'den Merih Demiral, Sporting'den Luis Suarez ve Marsilya'dan Mason Greenwood ile anlaşma sağladığını duyuran Safi'nin, bu kez Sporting'in savunmadaki önemli isimlerinden Gonçalo Inacio için girişimde bulunduğu öğrenildi.
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- Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Sporting'den 24 yaşındaki stoper Gonçalo Inacio'yu transfer listesine ekledi.
- Safi daha önce Al-Ahli'den Merih Demiral, Sporting'den Luis Suarez ve Marsilya'dan Mason Greenwood ile anlaştığını açıklamıştı.
- Gonçalo Inacio'nun Sporting ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.
- Portekizli savunmacı geçen sezon Sporting formasıyla 46 maçta 3 gol ve 3 asist kaydetti.
- Hakan Safi, tüm transfer anlaşmalarını olağanüstü genel kurul seçimi sonrasında kamuoyuna açıklayacağını belirtti.
Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul süreci devam ederken başkan adayı Hakan Safi, transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapmayı sürdürüyor.
Daha önce Al-Ahli forması giyen Merih Demiral, Sporting'de oynayan Luis Suarez ve Marsilya'nın yıldızı Mason Greenwood ile anlaşma sağladığını ifade eden Safi, bu transferlerin tamamını seçimin ardından kamuoyuna açıklayacağını belirtmişti.
Bu isimlerin ardından listesindeki yeni futbolcu da ortaya çıktı.
SPORTING'DEN INACIO HAMLESİ
Edinilen bilgilere göre Hakan Safi, Sporting forması giyen 24 yaşındaki stoper Gonçalo Inacio'yu kadroya katmak istiyor. Savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Safi'nin, Portekizli futbolcuyu transfer listesine eklediği öğrenildi.
Böylece Safi'nin daha önce duyurduğu Luis Suarez'in ardından Sporting'den bir yıldız oyuncuya daha talip olduğu ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ VE GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Gonçalo Inacio'nun Sporting ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. 24 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor.
Portekizli stoper, geride kalan sezonda Sporting formasıyla 46 resmi karşılaşmada görev aldı ve takımına 3 gol ile 3 asistlik katkı sağladı.
Hakan Safi, daha önce duyurduğu Merih Demiral, Luis Suarez ve Mason Greenwood anlaşmalarının yanı sıra Inacio transferiyle ilgili gelişmeleri de seçim sonrasında açıklayacağını ifade etti.