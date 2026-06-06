Hakan Safi şarkıyla duyurdu! Hakan Çalhanoğlu ile Fenerbahçe için anlaştı
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi gündemi sarsacak bir gelişme yaşandı. Başkan adayı Hakan Safi, Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.
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- Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi ve ekibi, Inter'de oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı.
- Transferin resmiyet kazanması Fenerbahçe başkanlık seçiminin sonucuna bağlı olup, Hakan Safi'nin seçimi kazanması halinde açıklanacak.
- Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri, Hakan Safi ile kapsamlı görüşmeler yaptıklarını ve seçimler sonrası önemli bir oyuncu konusunda temel anlaşmaya vardıklarını belirtti.
- 31 yaşındaki futbolcu bu sezon Inter formasıyla 30 resmi maçta 12 gol ve 7 asist üretti.
- Hakan Safi'nin sosyal medya hesabından Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki şampiyonluk kutlamalarında açtığı şarkının paylaşılması dikkat çekti.
Fenerbahçe'de başkanlık yarışı sürerken transfer cephesinden ses getirecek bir gelişme geldi. Sarı-lacivertli kulüpte başkan adayı Hakan Safi'nin, uzun süredir gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu transferinde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.
Ortaya atılan bilgilere göre Hakan Safi ve ekibi, Inter'de forma giyen milli yıldızla yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına vardı. Tarafların 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı ve transferin gerçekleşebilmesi için seçim sonucunun beklendiği belirtildi.
SEÇİM SONUCU BELİRLEYİCİ OLACAK
Transferin resmiyet kazanmasının, Fenerbahçe'de gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin sonucuna bağlı olduğu ifade edildi. Hakan Safi'nin seçimi kazanması halinde milli futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanabileceği ifade edildi.
Sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yaratan gelişmenin ardından gözler hem seçim sürecine hem de oyuncu cephesinden gelecek resmi açıklamalara çevrildi.
SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Hakan Safi cephesinden gelen bir paylaşım da transfer iddialarını güçlendirdi. Safi'nin seçim çalışmaları için kullanılan sosyal medya hesabında, Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki şampiyonluk kutlamalarında açtığı "Made in Romania" şarkısının paylaşılması dikkat çekti.
Bu paylaşım kısa sürede sarı-lacivertli taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı.
MENAJERİNDEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinin yaptığı açıklamalar da gündemi hareketlendirdi.
Menajer, Hakan Safi ile son günlerde kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek aralarında uzun yıllara dayanan bir dostluk bulunduğunu ifade etti. Yapılan açıklamada, seçimlerin ardından en önemli oyuncularından biri konusunda temel bir anlaşmaya vardıklarını söylemesi dikkat çekti.
Bu ifadeler kamuoyunda Hakan Çalhanoğlu transferine işaret ettiği şeklinde yorumlandı.
INTER'DE ÖNEMLİ KATKI VERDİ
31 yaşındaki orta saha oyuncusu geride kalan sezonda Inter formasıyla başarılı bir performans ortaya koydu.
Tecrübeli futbolcu sezon boyunca çıktığı 30 resmi karşılaşmada 12 gol ve 7 asist üreterek takımının en önemli isimlerinden biri olmayı başardı.
Hem oyun kurucu özellikleri hem de duran toplardaki etkinliğiyle Avrupa'nın en kaliteli orta sahaları arasında gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.