Hakan Safi şarkıyla duyurdu! Hakan Çalhanoğlu ile Fenerbahçe için anlaştı

Hakan Çalhanoğlu Dünya Kupası'nda forma giyecek

MENAJERİNDEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinin yaptığı açıklamalar da gündemi hareketlendirdi.

Menajer, Hakan Safi ile son günlerde kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek aralarında uzun yıllara dayanan bir dostluk bulunduğunu ifade etti. Yapılan açıklamada, seçimlerin ardından en önemli oyuncularından biri konusunda temel bir anlaşmaya vardıklarını söylemesi dikkat çekti.

Bu ifadeler kamuoyunda Hakan Çalhanoğlu transferine işaret ettiği şeklinde yorumlandı.