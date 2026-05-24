Kerem Aktürkoğlu'ndan Dünya Kupası öncesi iyi haber!
A Milli Takım kampında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili sevindiren gelişme yaşandı. Milli yıldızın tedavisine başlanırken sahalara dönüş süresi de netleşti.
Hızlı Özet Göster
- Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı kısa sürdü ve sağlık durumu iyiye gidiyor.
- Milli takım antrenmanında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisi başladı.
- Kerem Aktürkoğlu'nun 7 ila 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.
- Teknik heyet, Kerem Aktürkoğlu'nun Dünya Kupası hazırlıklarına kontrollü devam etmesini planlıyor.
- Kerem Aktürkoğlu'nun ciddi bir sakatlık yaşamaması milli takımda rahatlama sağladı.
2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda Kerem Aktürkoğlu endişesi kısa sürdü. Milli takım kampında yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşları içinde antrenmanı terk eden yıldız futbolcudan iyi haber geldi.
ANTRENMANDA SAKATLANMIŞTI
A Milli Takım'ın cuma günü gerçekleştirdiği antrenmanda talihsiz bir pozisyon yaşandı. Çift kale maç sırasında zemine takılan Kerem Akturkoglu sakatlık geçirdi. Yaşadığı ağrının ardından saha kenarına gelen milli futbolcu, antrenmana devam edemedi.
TEDAVİSİNE HEMEN BAŞLANDI
Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık kontrollerinin ardından tedavi süreci başladı. Milli oyuncunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.
7 İLA 10 GÜN SAHALARDAN UZAK KALACAK
27 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 7 ila 10 gün sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi. Teknik heyetin, yıldız oyuncunun Dünya Kupası hazırlık sürecine kontrollü şekilde devam etmesini planladığı ifade edildi.MONTELLA CEPHESİNE RAHAT NEFES
Kerem Aktürkoğlu'nun durumunun ciddi çıkmaması, teknik direktör Vincenzo Montella ve milli takım ekibinde rahatlama yarattı. Ay-yıldızlı ekipte Dünya Kupası öncesi sakatlık gelişmeleri yakından takip edilmeye devam ediyor.