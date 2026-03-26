Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinden kopmamaya çalışan ve diğer taraftan gelecek sezona hazırlanan Fenerbahçe, transferle ilgili önemli adımlar atmak amacında. Yönetim ilk olarak savunmasını güçlendirecek.
TEDESCO KALIYOR
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından yönetimle bir araya gelen İtalyan çalıştırıcı, yoluna Fenerbahçe'de devam etmek istediğini açık şekilde ortaya koydu.
YÖNETİMLE KRİTİK GÖRÜŞME
Kasımpaşa, Hesap.com Antalyaspor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında yaşanan puan kayıplarının ardından Domenico Tedesco ile sportif direktör Devin Özek görüşmeye çağrıldı. Başkan Sadettin Saran, iki isimle yaptığı toplantının ardından yola devam kararı verdi.
Sadettin Saran, 2-0 kaybedilen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada teknik heyetle devam edileceğini belirtmiş ve gerekli uyarıların yapıldığını ifade etmişti.
YAPI KURMAK İSTİYOR
Gaziantep FK maçı sonrası konuşan Domenico Tedesco, büyük bir takımda bu tür değerlendirmelerin doğal olduğunu vurguladı. Her maçın ardından durum analizi yaptıklarını söyleyen İtalyan teknik adam, Fenerbahçe'de bir yapı kurmak istediğini dile getirdi.
Tedesco, yaz dönemini sarı-lacivertli kulüpte geçirmenin kendisi için büyük önem taşıdığını söyledi. Gece gündüz çalıştıklarını belirten genç teknik adam, kayıpların ardından yapılan görüşmelerin işin doğasında bulunduğunu ifade etti.
YENİ SEZONDA DA TAKIMIN BAŞINDA
Domenico Tedesco, yaptığı son açıklamada Fenerbahçe ile yola devam etmek istediğini net şekilde ortaya koydu. Şampiyonlar Ligi hayali kurduğunu belirten İtalyan teknik adam, sezon öncesi kampı ve transfer dönemini de sarı-lacivertli takımda geçirmek istediğini söyledi.
40 yaşındaki çalıştırıcı, milli aranın ardından sahada çok daha iyi bir Fenerbahçe izleneceği mesajını da verdi.
ASENSIO İÇİN FLAŞ İDDİA
Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle büyük ses getirmişti. Bu transferler arasında en çok konuşulan isimlerden biri de Marco Asensio olmuştu. Sarı-lacivertli ekip, PSG forması giyen yıldız oyuncuyu 7.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmış ve 30 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Fenerbahçe formasıyla ortaya koyduğu performans sonrası taraftarın kısa sürede sevgisini kazanan Marco Asensio'nun adı, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer söylentileriyle anılmaya başladı. Son olarak İspanya basınından gelen iddia, gündemi hareketlendirdi.
SERGIO RAMOS İSTİYOR
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Sergio Ramos, Sevilla'yı satın almaya hazırlanıyor. Aynı haberde, Ramos'un bu sürecin ardından yeni takımı için ilk büyük hedef olarak Marco Asensio'yu belirlediği öne sürüldü.
İddiaya göre Sergio Ramos, Sevilla'nın başına geçmesi halinde Fenerbahçe forması giyen yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Bu gelişme, sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandırdı.
ASENSIO İÇİN İLK BÜYÜK HAMLE
Haberde, Sergio Ramos'un Sevilla'da ilk dikkat çeken transfer hamlesini Marco Asensio için yapmayı planladığı belirtildi. İspanyol yıldızın tecrübesi ve kalitesi nedeniyle bu transferin öncelikli konumda olduğu ifade edildi.
REAL'DE BİRLİKTE OYNADILAR
Sergio Ramos ile Marco Asensio'nun geçmişte Real Madrid'de birlikte forma giymesi, bu iddiayı daha da dikkat çekici hale getirdi. İki İspanyol futbolcu, 2015 ile 2021 yılları arasında aynı takımda önemli başarılara imza atmıştı.
SÜREÇ TİTİZLİKLE YÖNETİLİYOR
Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, bir yandan şampiyonluk yarışındaki kritik sürece odaklanırken diğer yandan gelecek sezonun kadro yapılanması için temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekipte golcü, sol bek ve stoper bölgeleri öncelikli transfer başlıkları arasında yer alıyor.
Ara transfer döneminde özellikle hücum hattına yapılan takviyelerden beklenen verimin alınamaması sonrası yönetim eleştirilerin odağında kalmıştı. Bu kez benzer bir tablo yaşamak istemeyen Fenerbahçe cephesinin, transfer sürecini daha titiz ve kontrollü şekilde yürüttüğü belirtiliyor. Teknik direktör Domenico Tedesco de bu konuda en fazla verim sağlamak açısından raporlarını net olarak sunacak.
STOPER LİSTESİNDE İKİ İSİM ÖNE ÇIKTI
Fenerbahçe'nin stoper transferi için hazırladığı listede Jhon Lucumi ile Diogo Leite isimlerinin öne çıktığı öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetim, savunmanın merkezine doğrudan katkı verecek ve yeni sezonda fark yaratacak bir oyuncu kazandırmak istiyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun da her iki futbolcu için olumlu rapor verdiği ifade ediliyor. Yönetimin, yeni sezona Milan Skriniar'ın yanında daha tecrübeli ve güven veren bir stoperle başlama hedefi taşıdığı kaydediliyor.
JHON LUCUMI İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK
Fenerbahçe'nin listesinde üst sıralarda yer alan Jhon Lucumi için tüm imkanların zorlanacağı konuşuluyor. Kolombiyalı savunmacı, ara transfer döneminde de sarı-lacivertli kulübün gündemine gelmişti. Bu kez transferin gerçekleşmesi adına daha somut adımların atılması bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro civarında olan Lucumi'nin Bologna ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Buna rağmen Fenerbahçe'nin bu dosyada ısrarcı olduğu ve transfer şartlarını zorlayabileceği ifade ediliyor.
DIOGO LEITE İÇİN MALİYET PLANI HAZIR
Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isim ise Union Berlin forması giyen Diogo Leite oldu. Sarı-lacivertli kulübün, Portekizli stoper için girişimlere başlamaya hazırlandığı belirtiliyor.
Yönetimin bu transferde en önemli hedefi, bonservis bedelini 10 milyon euro'nun altında tutmak. Leite, 2023-2024 sezonunda Porto'dan 7 milyon euro karşılığında Union Berlin'e transfer olmuştu. Fenerbahçe cephesi, bu transferi uygun maliyetle tamamlayarak savunma hattına önemli bir takviye yapmayı amaçlıyor.