2022'DE 9 GOLLÜ MAÇ İki ekip arasındaki en gollü karşılaşma 9 Ekim 2022'de Kadıköy'de oynandı. Sarı-lacivertliler 9 golün atıldığı müsabakayı 5-4'lük skorla kazanmayı başardı. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Fatih Karagümrük karşısında aldığı galibiyet, lig tarihinin en gollü karşılaşmalarından biri olarak kayıtlara geçti. 20 Nisan 1960'ta oynanan lig maçı ise 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

SON 8 MAÇTA 5 PUAN TOPLADI Bu sezon 2 kez teknik direktör değişikliğine giden Fatih Karagümrük, Aleksandar Stanojevic yönetiminde ligde 8 maça çıktı. Kırmızı-siyahlılar, Sırp teknik adamla tek galibiyetini Antalyaspor karşısında elde ederken, 2 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı.

OLİMPİYAT'TA BU SEZON 3. KEZ Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu çimlerine bu sezon 3. kez çıkacak. Sarı-lacivertliler, ligin 17. haftasında Eyüpspor'a bu statta konuk olurken, Talisca, Asensio ve Jhon Duran'ın golleriyle mücadeleyi 3-0 kazandı. Fenerbahçe, 10 Ocak tarihinde ise Galatasaray ile Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Tedesco'nun öğrencileri 2-0'lık skorla maçı kazanırken, kupanın da sahibi oldu.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Ederson'un yanı sıra 5 isim de sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. Bileğinden operasyon geçiren Edson Alvarez ile sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Anderson Talisca, Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün tedavileri sürüyor.