Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kongre ve adaylık konusunu mayıs ayına kadar gündemine almayacağını açıkladı.

Saran, önlerindeki 9 haftalık sürecin belirleyici olduğunu vurgulayarak bütün enerjisini takıma verdiğini belirtti.

Fenerbahçe Başkanı, olağanüstü genel kurul fikrine mesafeli durduğunu ve bu tür süreçlerin kulübe zarar verdiğini söyledi.

Saran, camiadan ve derneklerden kongre yapma yönünde tepkiler geldiğini ve nihai kararı verecek tarafın Fenerbahçe camiası olduğunu ifade etti.

Başkan, ailesi ve Fenerbahçe dışında hiçbir şey düşünmediğini ve iş hayatı dahil her konuyu geri plana ittiğini belirtti.

Fenerbahçe'de sezonun kritik bölümüne girilirken Sadettin Saran, gündemin seçim yerine takım olması gerektiği mesajını verdi. Kongre ve adaylık sorusuna net bir sınır çizen başkan, bütün dikkatini sahadaki yarışa verdiğini belirtti. İftar buluşmasında kullandığı ifadelerde, mayıs ayına kadar bu konuyu yeniden değerlendirmeyeceğini açık biçimde ortaya koydu. MAYIS AYINA KADAR KONUŞMAYACAK Sadettin Saran, kongre ve adaylıkla ilgili soruya, seçim ve adaylık konusunu mayıs ayına kadar yeniden gündemine almayacağını söyleyerek yanıt verdi. Önlerindeki 9 haftalık sürecin belirleyici olduğunu vurgulayan Fenerbahçe Başkanı, bütün enerjisini takıma verdiğini ifade etti. Saran, "Takıma odaklıyım" çıkışıyla da kulüpte şu an için önceliğin saha içi yarış olduğunun altını çizdi.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLARA MESAFELİ Sadettin Saran, bir gün önce FB TV'de yaptığı değerlendirmede ise olağanüstü genel kurul fikrine mesafeli durduğunu açık şekilde söyledi. Kendi seçildiği kongreye de karşı çıktığını belirten Saran, bu tür süreçlerin kulübe zarar verdiğini düşündüğünü dile getirdi. Buna rağmen mevcut kararı yalnızca Fenerbahçe'nin menfaatlerini gözeterek aldığını ifade etti. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan sözlerinde, şahsıyla ilgili devam eden hukuki sürecin kulübün etrafında yeni bir gündem oluşturmaması için bu yolu tercih ettiğini söyledi. CAMİAYA MESAJ VERDİ Fenerbahçe Başkanı, camiadan ve derneklerden "kongre yapma" yönünde tepkiler geldiğini de dile getirdi. Buna rağmen bu başlıkların şu an için tartışılmasının anlamlı olmadığını söyleyen Saran, nihai kararı verecek olan tarafın Fenerbahçe camiası olduğunu belirtti. En büyük hakemin camia olduğunu vurgulayan başkan, seçim atmosferi yaratmaya çalışanlara da dolaylı mesaj verdi. Seçim tarihi belli olmadan adaylık üzerinden yürütülen tartışmaların kulübe zarar vereceğini savundu.