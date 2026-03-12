Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla ilk sezonunda sergilediği performansla dikkat çekti. Taraftarların kısa sürede sevgisini kazanan deneyimli futbolcu, ortaya koyduğu istatistiklerle Alex de Souza'yı hatırlattı. İSTATİSTİKLER BENZERLİK GÖSTERİYOR Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, 2004-2005 sezonunda sarı-lacivertli formayla ilk 21 lig maçında 16 gol ve 11 asist üretmişti. Brezilyalı yıldız sezonu ise 24 gol ve 14 asistle tamamlamıştı. Marco Asensio ise 2025-2026 sezonunda ligde 21 maçta 11 gol ve 11 asist kaydederek toplam 22 gole doğrudan katkı sağladı. Alex gol sayısında daha yüksek bir rakama ulaşırken, asist sayısında iki oyuncunun aynı seviyede olması dikkat çekti.



KADIKÖY'DE TARAFTARIN SEVGİLİSİ İki yıldız oyuncunun sol ayaklı olması, istikrarlı performans sergilemeleri ve takımı sahiplenmeleri de benzer yönler arasında gösterildi. Hem Alex de Souza hem de Marco Asensio, ilk sezonlarında Kadıköy'de taraftarın en sevdiği isimler arasında yer aldı. İLK SEZONDA KUPA SEVİNCİ Marco Asensio, Fenerbahçe kariyerinin ilk sezonu tamamlanmadan Süper Kupa'da şampiyonluk yaşadı. Galatasaray ile oynanan ve 2-0 kazanılan finalde takımının ikinci golünün asistini yapan İspanyol futbolcu, sezonu lig şampiyonluğuyla tamamlamayı hedefliyor. Alex de Souza da sarı-lacivertli formayla ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.