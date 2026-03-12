CANLI YAYIN
Fenerbahçe’nin tecrübeli orta saha oyuncusu Fred, Brezilya ekiplerinin radarına girdi. Atletico Mineiro’nun oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.

Manchester United'dan Ağustos 2023'te Fenerbahçe'ye transfer olan Fred'in sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek. Tecrübeli futbolcu için yaz transfer dönemi öncesinde Brezilya'dan ilgi olduğu iddia edildi.

ATLETICO MINEIRO TAKİPTE

Brezilya basınından RTI Esporte'de yer alan habere göre Atletico Mineiro, Fred'in durumunu yakından izliyor. Haberde, oyuncunun transfer ihtimaline olumlu yaklaştığı ancak karar vermeden önce Avrupa'daki seçeneklerini değerlendirmek istediği belirtildi.

Daha önce Corinthians, Cruzeiro ve Internacional kulüplerinin de Fred ile ilgilendiği ancak oyuncunun Fenerbahçe'de kazandığı yüksek maaş nedeniyle transferin gerçekleşmediği ifade edildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcu için 12 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.

Fred, sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 117 maça çıktı ve 15 gol, 15 asistlik katkı sağladı.

