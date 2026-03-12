Manchester United'dan Ağustos 2023'te Fenerbahçe'ye transfer olan Fred'in sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek. Tecrübeli futbolcu için yaz transfer dönemi öncesinde Brezilya'dan ilgi olduğu iddia edildi.



ATLETICO MINEIRO TAKİPTE Brezilya basınından RTI Esporte'de yer alan habere göre Atletico Mineiro, Fred'in durumunu yakından izliyor. Haberde, oyuncunun transfer ihtimaline olumlu yaklaştığı ancak karar vermeden önce Avrupa'daki seçeneklerini değerlendirmek istediği belirtildi. Daha önce Corinthians, Cruzeiro ve Internacional kulüplerinin de Fred ile ilgilendiği ancak oyuncunun Fenerbahçe'de kazandığı yüksek maaş nedeniyle transferin gerçekleşmediği ifade edildi.