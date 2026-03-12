Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekipte eksik oyuncular ve kart sınırındaki isimler dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde 6 futbolcu forma giyemeyecek. Tedavileri süren Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo ile kart cezalısı Ederson Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.



5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu, Karagümrük karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe, hem eksik oyunculara rağmen galibiyet hedeflerken hem de kart sınırındaki isimleri kaybetmemeye çalışacak.