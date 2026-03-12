CANLI YAYIN
Fenerbahçe’de Karagümrük maçı öncesi korkutan tablo

Süper Lig’de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe’de önemli eksikler bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte 6 futbolcu kadroda yer alamazken, 5 oyuncu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekipte eksik oyuncular ve kart sınırındaki isimler dikkat çekiyor.

Fenerbahçe’de Karagümrük maçı öncesi korkutan tablo-2
6 FUTBOLCU KADRODA YOK

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde 6 futbolcu forma giyemeyecek. Tedavileri süren Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo ile kart cezalısı Ederson Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.

Teknik heyetin bu eksikler nedeniyle kadro planlamasında değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de Karagümrük maçı öncesi korkutan tablo-3
5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu, Karagümrük karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe, hem eksik oyunculara rağmen galibiyet hedeflerken hem de kart sınırındaki isimleri kaybetmemeye çalışacak.

