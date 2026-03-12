Fenerbahçe'de devre arasında yapılan transferler takımın performansına kısa sürede yansıdı. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif, hem oyun hem de skor anlamında öne çıkan isimler oldu.



MUSABA SKORA KATKI VERDİ

Devre arasının ilk transferlerinden Anthony Musaba da kısa sürede takıma katkı verdi. Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor karşısında yaptığı iki asist ve Galatasaray ile oynanan finaldeki performansıyla dikkat çeken Hollandalı kanat oyuncusu, 13 resmi maçta 2 gol ve 5 asist üreterek 7 gole doğrudan katkı sağladı.

GUENDOUZİ PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI

Matteo Guendouzi ise çok yönlü performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu. Hem orta sahada hem de savunmada görev yapabilen Fransız oyuncu, Süper Kupa finalinde Galatasaray'a attığı golle dikkat çekmişti. Son olarak Samsunspor maçında 1 gol atan, bir topu direkten dönen Guendouzi, üçüncü golde de pozisyonun içinde yer aldı.