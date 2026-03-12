Fenerbahçe'de devre arasında yapılan transferler takımın performansına kısa sürede yansıdı. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif, hem oyun hem de skor anlamında öne çıkan isimler oldu.
CHERIF FORM TUTTU
Son haftalarda özellikle Sidiki Cherif'in performansı dikkat çekiyor. Fransız futbolcu son 4 maçta 3 gol ve 1 asist üreterek 4 gole doğrudan katkı sağladı. Samsunspor karşılaşmasında attığı golle takımına galibiyeti getiren Cherif, form grafiğini yükseltti.
MUSABA SKORA KATKI VERDİ
Devre arasının ilk transferlerinden Anthony Musaba da kısa sürede takıma katkı verdi. Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor karşısında yaptığı iki asist ve Galatasaray ile oynanan finaldeki performansıyla dikkat çeken Hollandalı kanat oyuncusu, 13 resmi maçta 2 gol ve 5 asist üreterek 7 gole doğrudan katkı sağladı.
GUENDOUZİ PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI
Matteo Guendouzi ise çok yönlü performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu. Hem orta sahada hem de savunmada görev yapabilen Fransız oyuncu, Süper Kupa finalinde Galatasaray'a attığı golle dikkat çekmişti. Son olarak Samsunspor maçında 1 gol atan, bir topu direkten dönen Guendouzi, üçüncü golde de pozisyonun içinde yer aldı.
KANTE FORM TUTMAYA BAŞLADI
Ara transferde Al-Ittihad'dan kadroya katılan N'Golo Kante de fiziksel olarak toparlanmaya başladı. Deneyimli orta saha, Nottingham Forest deplasmanında 5 top kazanma, 5 ikili mücadele kazanma ve yüzde 92 pas isabeti ile oynadı. Samsunspor maçında ise 7 top kapma istatistiğine ulaştı.
MERT GÜNOK KUPADA FORMA GİYDİ
Takıma yıllar sonra geri dönen kaleci Mert Günok ise sezonun ikinci yarısında Türkiye Kupası maçlarında görev aldı. Deneyimli file bekçisi, Beyoğlu Yeniçarşı, Erzurum ve Gaziantep karşılaşmalarında kaleyi korurken 3 maçta 1 gol yedi ve takımının 3 galibiyet almasına katkı sağladı.