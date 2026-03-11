CANLI YAYIN
Skriniar dönüşünü hızlandırmak istiyor

Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Milan Skriniar, planlanandan daha erken dönmek için çalışmalarını sürdürüyor. Slovak savunmacı, 26 Mart’ta oynanacak Kosova maçında forma giymeyi hedefliyor.

Skriniar dönüşünü hızlandırmak istiyor

Fenerbahçe'nin 19 Şubat'ta Kadıköy'de Nottingham ile oynadığı karşılaşmada sağ kasığında kısmi yırtık oluşan Milan Skriniar'ın sahalara dönüşü için yaklaşık 4 haftalık bir süre öngörülmüştü. Slovak stoperin en iyi ihtimalle Beşiktaş derbisine yetişmesi planlanıyordu.

Skriniar dönüşünü hızlandırmak istiyor-2
MİLLİ TAKIM MAÇINA YETİŞMEK İSTİYOR

31 yaşındaki savunma oyuncusunun, Slovakya'nın Dünya Kupası yolunda Kosova ile oynayacağı kritik karşılaşmada sahada olmak istediği belirtildi. 26 Mart'ta oynanacak mücadelenin sonucu Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor.

Slovakya'nın turu geçmesi halinde Türkiye-Romanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı ifade ediliyor.

Skriniar dönüşünü hızlandırmak istiyor-3
DÖNÜŞ İÇİN YOĞUN PROGRAM

Son haftalarda forma giyememesine rağmen takımına kulübede destek veren deneyimli futbolcunun, sahalara daha hızlı dönebilmek için yoğun bir çalışma programı uyguladığı öğrenildi. Skriniar'ın sakatlığını atlatıp milli maçlara yetişip yetişemeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

