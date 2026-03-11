Fenerbahçe'nin 19 Şubat'ta Kadıköy'de Nottingham ile oynadığı karşılaşmada sağ kasığında kısmi yırtık oluşan Milan Skriniar'ın sahalara dönüşü için yaklaşık 4 haftalık bir süre öngörülmüştü. Slovak stoperin en iyi ihtimalle Beşiktaş derbisine yetişmesi planlanıyordu.



MİLLİ TAKIM MAÇINA YETİŞMEK İSTİYOR 31 yaşındaki savunma oyuncusunun, Slovakya'nın Dünya Kupası yolunda Kosova ile oynayacağı kritik karşılaşmada sahada olmak istediği belirtildi. 26 Mart'ta oynanacak mücadelenin sonucu Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Slovakya'nın turu geçmesi halinde Türkiye-Romanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı ifade ediliyor.