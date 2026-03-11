

NOTTINGHAM MAÇINDA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Tarık Çetin, Ederson'un sakatlığı döneminde oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Nottingham Forest deplasmanında gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

29 yaşındaki kaleci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maçta görev aldı. Tarık Çetin bu karşılaşmalarda 4 gol yerken, bir mücadelede ise kalesini gole kapattı.