Fenerbahçe’de kaleyi Karagümrük maçında Tarık Çetin koruyacak

Fenerbahçe’de Ederson’un sarı kart cezası nedeniyle Karagümrük maçında kalede Tarık Çetin görev yapacak. 29 yaşındaki file bekçisi bu sezon 4 karşılaşmada forma giydi.

Fenerbahçe'de Samsunspor maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen Ederson, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyecek.

KALE TARIK ÇETİN'E EMANET

Sarı-lacivertli ekipte Ederson'un yokluğunda kaleyi Tarık Çetin koruyacak. Teknik heyetin Karagümrük mücadelesinde deneyimli kaleciye görev vermesi bekleniyor.

NOTTINGHAM MAÇINDA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Tarık Çetin, Ederson'un sakatlığı döneminde oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Nottingham Forest deplasmanında gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

29 yaşındaki kaleci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maçta görev aldı. Tarık Çetin bu karşılaşmalarda 4 gol yerken, bir mücadelede ise kalesini gole kapattı.

