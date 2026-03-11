Fenerbahçe'de Samsunspor maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen Ederson, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyecek.
KALE TARIK ÇETİN'E EMANET
Sarı-lacivertli ekipte Ederson'un yokluğunda kaleyi Tarık Çetin koruyacak. Teknik heyetin Karagümrük mücadelesinde deneyimli kaleciye görev vermesi bekleniyor.
NOTTINGHAM MAÇINDA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Tarık Çetin, Ederson'un sakatlığı döneminde oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Nottingham Forest deplasmanında gösterdiği performansla dikkat çekmişti.
29 yaşındaki kaleci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maçta görev aldı. Tarık Çetin bu karşılaşmalarda 4 gol yerken, bir mücadelede ise kalesini gole kapattı.