Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Süper Lig'de zirve takibini sürdürürken transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertliler son olarak ligin 25. haftasında sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek puanını artırdı ve lider Galatasaray ile arasındaki farkı yeniden 4 puana indirdi.

Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, uzatma dakikalarında bulduğu gollerle galibiyete ulaştı. Sarı-lacivertliler, 89. dakikada Dorgeles Nene ile eşitliği sağlarken 90+5'te Sidiki Cherif'in golüyle sahadan üç puanla ayrıldı.