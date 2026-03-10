Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Süper Lig'de zirve takibini sürdürürken transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertliler son olarak ligin 25. haftasında sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek puanını artırdı ve lider Galatasaray ile arasındaki farkı yeniden 4 puana indirdi.
Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, uzatma dakikalarında bulduğu gollerle galibiyete ulaştı. Sarı-lacivertliler, 89. dakikada Dorgeles Nene ile eşitliği sağlarken 90+5'te Sidiki Cherif'in golüyle sahadan üç puanla ayrıldı.
GENÇ GOLCÜ GÜNDEMDE
Fenerbahçe'nin saha içindeki mücadelesinin yanı sıra geleceğe yönelik transfer planları da gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulübün, Holstein Kiel U19 takımında forma giyen Emin Torunoğulları ile ilgilendiği iddia edildi.
18 yaşındaki gurbetçi golcü için Fenerbahçe yönetiminin Alman kulübüyle temaslara başladığı ve görüşmeleri hızlandırdığı belirtildi. Kulüp yöneticilerinin kısa süre içinde Almanya'ya giderek resmi görüşmeler yapmasının beklendiği aktarıldı.
GALATASARAY'IN DA TAKİBİNDE
Genç santrafor için Galatasaray'ın da çalışmalar yürüttüğü öne sürüldü. Böylece iki kulübün transferde karşı karşıya gelebileceği ifade ediliyor.
MİLLİ TAKIM TERCİHİ TÜRKİYE
Futbola Holstein Kiel altyapısında başlayan Emin Torunoğulları, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. Genç futbolcu, Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı ile 8 maçta forma giydi.
Emin Torunoğulları bu sezon Holstein Kiel U19 takımıyla 16 karşılaşmada görev alırken 3 gol kaydetti.