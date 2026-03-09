MUSTAFA ÇULCU - BÖYLE HAKEMLİK OLMAZ
Fenerbahçe'nin savunmasında Skriniar olmayınca sıkıntısı had safhada. Samsunspor sağ kanattan iki kez geldi birbirinin kopyası iki gol attı. Tedesco'dan ikinci yarı gelen hamleler Fenerbahçe'yi hareketlendirdi. Unutmayacak çekişmeli bir maçın uzatma dakikalarında Sidiki Cherif attığı golle Fenerbahçe'yi hayata döndürdü. Liyakati olmayanları hakemliğin başına getirirseniz olacağı bu. Ligin akışını değiştirecek yönetimlere yol açtılar. Oğuzhan Çakır ilk yarı bittiğinde soyunma odasına giderken etrafı sarıldı, itirazlar çoğaldı ve yüzü bembeyaz oldu. Guendouzi maçın başında sözlü tepki ile hakemi yokladı ve çözdü. Tomasson'un ayağına bastı ama hakem Guendouzi'ye sarıyı gösteremedi.
İlk yarı biterken sarısı olan Mendes direkt Guendouzi'nin topuğuna bastı hem faul hem sarı hem de ikinci sarıdan ihraç olmalıydı ama futbolu ve faulün ne olduğunu bilmediği için çalamadı. Mendes'in kırmızısı kaynadı gitti. Devre arası hakeme bu pozisyon için sözlü itirazında Guendouzi'ye karşı kendini suçlu hissettiğinden hakem ezildi yine kart gösteremedi, yuttu. Yanına kadar gelen Ederson'a sarı göstererek aklı sıra durumu kurtardı. Oosterwolde- Marius eşleşmesini çözemedi. Kerem'e topsuz alanda Makoumbou faul yaptı net sarı veremedi. Berovkoviç'e çıkan sarı doğru da sarıdan sonra hakeme teması-itme sınırında hakem oralı bile olmadı.
71'de Drongelen'in önlediği topta Fenerbahçe penaltı bekledi devam kararı doğru. Ntcham ceza alanı önünde İsmail'e net faul yaptı ama devam... 5 dakika sonra olmayan faulde Guendouzi kendini yere bıraktı hemen faul. Böyle hakemlik olmaz...Ne uzatma dakikaları ne yönetim şekli kabul görmedi. Aslında suç bu hakemlerde değil, onları bu durumuna düşürenlerde. Neden mi? Dün gece Ozan Ergün bu gece Oğuzhan Çakır, hakemliklerinin TFF 1. Lig seviyesinde olup olmadığını tartışacağımıza bu acemi hakemlerin göğsüne FIFA kokartı takıp ortaya atanlar utanmalı.
GÜRCAN BİLGİÇ - RAĞMENLERE RAĞMEN…
Zor olacağı belli bir maçı, nasıl "daha zor" hale getirme konusundaki uzman; Tedesco, hasta yatağından kalkıp geldi takımın başına. Kendi ezberi içinde ideali de bulamayıp, çözümde de doğruyu sadece "denemelerden" anlamaya çalışan bir teknik yönetim. Puan kaybedilen iki maçın ardından enerjisi diplere düşmüş camia ve tribünlerin beklentisinden uzak, sadece "ekstra oyuncularının" performansını sırtını dayayan futbol bakışı. Belki Avrupa için geçerli olan verilere sahip ama, bu ligin formatı başka. Anlamadı, anlayamadı Tedesco... Üçlü savunmayı, tek santraforlu rakibe karşı kurmasının amacı neydi. Üstelik üçü de o bir kişiyi tutamadılar. Önde baskıyı kırmak adına bir pas alternatifi oluşturdu diye düşünsek, bu kez orta sahada eksilmenin bedelini ödediler.
Dört maç önce Samsunspor'un başına geçen Fink'in oynattığı oyuna, stratejiye, pas kurgusuna, oyuncuların sahadaki rollenmelerine bakın, bir de genç hocanın "deneme- yanılma"larının oluşturduğu kaosa. Guendouzi'nin komutanlığı, sakat oynayan Asensio'nun yokluğu, Kerem'in ciğerlerini yırtması, Kante'nin sahada savrulması... Ortada kocaman bir gariplik vardı. Tabela kalktığında tartışan hamleler (Kerem – Nene) son dakikalarda gelen ve galibiyeti "bağıran" gollerin dilekçesi oldu. İsmail ve Fred orta sahada ateşi yaktılar, beş dakikalık uzatma isyanı getirdi, tribünler devreye girdi, baskı arttı ve birden bire kabus gecesinde, Fenerbahçe'yi tekrar lige döndüren sonucun dilekçesini işleme sokuldu. Yani; sadece Samsunspor'u değil, hakemi de, sistemi de, 94'te gelen gol sonrası maçı 102 bitirten çaresizliği de yendiler.
EMRE BOL - YENİDEN MERHABA
Maçın sonucundan bağımsız yazıyorum; Süper Lig'in orta sıra takımı Samsunpor'un forveti Mouandilmadji; Fenerbahçe'nin santrforundan iyiyse nasıl şampiyon olacaksın? Keşke Musaba'yı transfer edeceğinize Mouandilmadji'yi alsaydınız. İnanın Fenerbahçe'de 25 gol rahat atardı. Kendi evinde oynadığın ve yarım puan bile kaybetmeye tahammülün olmadığı maça tam 6 savunma oyuncuyla çıkıyorsun ilk yarıda 2 gol yiyorsun! Bunun açıklamasını bulmakta zorlanıyorum. Topu öne nasıl taşıyacaksın? Aslında buraya kadar gol atma problemini çok yaşamadı sarı- lacivertliler… Ancak fazla gol yiyor. İşte en büyük sorun burada. Dün ceza sahasına yapılan 2 ortada Mouandilmadji ile eşleşen isim Levent Mercan oldu. İkisinin fiziksel durumu açısından arasında dağlar kadar fark var. Levent nasıl zıplayacak, nasıl kapatacak? Holse neredeyse her pozisyonda Mert Müldür'ü perişan etti.
Hatta Samsunspor'un 2. golünde Holse 10 adım geriden 10 adım öne geçti. Mert ise adeta seyretti. Ederson'a laf söyleyenler önce takım savunmasına bir baksınlar. Altıpastan atılan şutlara kaleci ne yapsın? Tedesco ikinci yarı Musaba'yı çıkarıp 2 savunma oyuncusu daha aldı oyuna! Herhalde daha fazla gol yememek için yaptı! Guendouzi tek başına adeta tek başına savaştı. Hem savundu sonra baktı takımın gol atacağı yok gitti onu da yaptı.
Yumurta dayanınca ve Samsunspor takımı yorulunca Fenerbahçe arka arkaya golleri buldu. Gerçekten tarihi bir maç oldu. Bu kadar fazla yanlışın yapıldığı bir karşılaşmanın kazanılması lige yeniden tutunmak için çok önemli. Galatasaray'ın Avrupa'da yıpranıp puan kaybetmesini bekleyeceksin. Tabi artık yarım puan bile kaybetmeden! Maçın sonundaki gereksiz gerginliğin manası yoktu. Neye sevindim biliyor musunuz? Samsunspor fobisi sona erdi.
ZEKİ UZUNDURUKAN - TEDESCO'NUN İNADI!
Fenerbahçe, Samsunspor karşısında o kadar kötü bir ilk yarı oynadı ki! Galatasaray'ın derbiyi kazandığı haftada Fenerbahçeli futbolcuların topu ısırması lazımdı. Tedesco, Fenerbahçeli futbolcuların yerleri ile dama taşı gibi oynuyor. Savunmaya bak! Aman Allahım! Orijinal mevkisi stoper olmayan üç oyuncu (Oosterwolde-Levent-Mert) hata yapma konusunda birbirleri ile yarıştı durdu. Musaba sağ kanat bek! Şaka mı bu! Samsunspor o kanadı otobana çevirdi. Samsunspor iki golü de buradan buldu. Holse ve Tomasson, idmanda bile bu kadar güzel ortalar yapamaz!
Asistler nokta atış da... Mouandilmadji o kadar rahat goller attı ki... İlk yarıda Fenerbahçe'de ayakta kalan tek isim bir gol atan bir şutu da direkte patlayan Guendouzi idi. Ederson gelen her topu içeri alıyor! İlk yarıda Samsunspor hem çok iyi oynadı; hem de çok şut attı Fenerbahçe kalesine! Tedesco, Kante'yi oynatmak için İsmail'i kesti yahu! Kante ne yapıyor peki! Topu alıp, yanındakine veriyor! Yaptığı bu! İkinci yarıda da Samsunspor net pozisyonlar buldu.
Ederson üst üste çok iyi kurtarışlar yaptı. Tedesco, sahanın iki dökülen ismi Musaba ve Mert'i çıkarıp, İsmail ve Yiğit Efe'yi oyuna aldı. 70'ten sonra futbol oynamak Fenerbahçe'nin aklına geldi. Son bölümde üst üste pozisyonlar buldu Fenerbahçe! Önce Nene skoru eşitledi. Ardından 90+5'te Cherif müthiş bir golle Fenerbahçe'ye hayat verdi. Tedesco'nun yaptığı değişiklikler, galibiyeti getirirken, Samsunspor'da takımı ayakta tutan oyuncular kenara gelince yenilgi kaçınılmaz oldu.
Fenerbahçe, 70'e kadar kötü oynadığı maçı son 20 dakikada oynadığı baskılı futbol ile kazanmasını bildi. Peş peşe gelen goller, Fenerbahçe'yi yarışta tuttu. Fenerbahçe dün kazandı ama Tedesco, oyuncuların yerleri ile oynama inadından vazgeçmezse, şampiyonluk hayal olur!