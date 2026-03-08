Cherif, Süper Lig'de Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Gaziantep karşısında gol kaydetti.

Bu performansıyla hücum hattında etkisini artıran Cherif, kısa sürede takımın skor üreten isimlerinden biri haline geldi. Son haftalarda düzenli şekilde skora katkı vermesi, genç oyuncunun Fenerbahçe'deki gelişimini daha da görünür hale getirdi.

Sidiki Cherif, forma giydiği son 3 karşılaşmada 3 kez gol sevinci yaşadı. Genç santrfor, Süper Lig'de Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında rakip fileleri havalandırdı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Gaziantep karşısında gol atarak yükselen form grafiğini sürdürdü.

FENERBAHÇE KARNESİ DİKKAT ÇEKTİ

Sarı-lacivertli formayla şimdiye kadar 8 maça çıkan Sidiki Cherif, bu süreçte 3 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Hücum hattında aldığı süreleri verimli kullanmaya başlayan genç futbolcu, istatistikleriyle de dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Fenerbahçe'de özellikle son haftalarda öne çıkan Sidiki Cherif, attığı gollerle takımına doğrudan katkı sağlamayı sürdürdü. Samsunspor maçında uzatma dakikalarında gelen gol ise genç oyuncunun yükselen performansını bir kez daha gözler önüne serdi.