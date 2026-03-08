CANLI YAYIN
Geri

Sidiki Cherif'ten son 3 maçta 3 gol!

Fenerbahçe’nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı genç santrfor Sidiki Cherif, son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-lacivertli formayla gol yollarında etkili olmaya başlayan genç oyuncu, Samsunspor karşılaşmasında uzatma anlarında attığı golle takımına kritik katkı sağladı. Mücadelenin 90+5. dakikasında fileleri havalandıran Cherif, gecenin en belirleyici isimlerinden biri oldu.

Giriş Tarihi:
Sidiki Cherif'ten son 3 maçta 3 gol!
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Fenerbahçe'nin genç santrforu Sidiki Cherif, son 3 maçta üst üste gol atarak yükselen performans sergiledi.
  • Cherif, Süper Lig'de Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Gaziantep karşısında gol kaydetti.
  • Sarı-lacivertli formayı giydiği 8 maçta 3 gol ve 1 asist üreten oyuncu, takımın skor üreten isimleri arasına girdi.
  • Samsunspor maçında uzatma dakikalarında attığı gol, genç futbolcunun formunu gösterdi.

Sidiki Cherif, forma giydiği son 3 karşılaşmada 3 kez gol sevinci yaşadı. Genç santrfor, Süper Lig'de Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında rakip fileleri havalandırdı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Gaziantep karşısında gol atarak yükselen form grafiğini sürdürdü.

Bu performansıyla hücum hattında etkisini artıran Cherif, kısa sürede takımın skor üreten isimlerinden biri haline geldi. Son haftalarda düzenli şekilde skora katkı vermesi, genç oyuncunun Fenerbahçe'deki gelişimini daha da görünür hale getirdi.

Sidiki Cherif'ten son 3 maçta 3 gol!-2

FENERBAHÇE KARNESİ DİKKAT ÇEKTİ

Sarı-lacivertli formayla şimdiye kadar 8 maça çıkan Sidiki Cherif, bu süreçte 3 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Hücum hattında aldığı süreleri verimli kullanmaya başlayan genç futbolcu, istatistikleriyle de dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Fenerbahçe'de özellikle son haftalarda öne çıkan Sidiki Cherif, attığı gollerle takımına doğrudan katkı sağlamayı sürdürdü. Samsunspor maçında uzatma dakikalarında gelen gol ise genç oyuncunun yükselen performansını bir kez daha gözler önüne serdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler