Saran, bu gidişle sezon sonuna hakem kalmayacağından endişe ettiğini ifade etti.

Saran, şampiyonluk için taraftarlardan 90 dakika kesintisiz destek talep etti ve tribün desteği olmadan şampiyon olunamayacağını belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takımın oyunundan memnun olmadıklarını ve bu konunun kulüp içinde değerlendirileceğini açıkladı.

Saran, "Futboldan memnun muyuz? Çok değiliz. Bunu da kendi aramızda masaya yatıracağız. Mücadeleden, mücadele ruhundan, son dakikaya kadar pes etmemeden bu konuda gurur duyuyoruz. Başından beri böyle takım yaratmak istedik" ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran, maç sonrasında yaptığı açıklamada takımın oyunundan tam anlamıyla memnun olmadıklarını açık şekilde dile getirdi. Fenerbahçe Başkanı, bu konunun kulüp içinde detaylı biçimde ele alınacağını vurgularken, mücadele gücü ve son ana kadar oyunun bırakılmamasının önemli olduğunu belirtti.

Saran, takımın ortaya koyduğu mücadele ruhuna dikkat çekerken, sahadaki futbolun kulüp içinde ayrıca değerlendirileceğini ifade etti. Fenerbahçe'nin başından beri pes etmeyen bir takım kimliği oluşturmak istediğini belirten başkan, bu yapının sahaya yansımasından gurur duyduklarını söyledi.

TARAFTARA 90 DAKİKA ÇAĞRISI

Fenerbahçe Başkanı, açıklamalarında taraftara da ayrı bir parantez açtı. Şampiyonluk yarışında tribün desteğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Saran, sarı-lacivertli takımın hedefine ulaşabilmesi için 90 dakika boyunca kesintisiz desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Saran, "Taraftarımıza da seslenmek istiyorum. Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız. 90 dakika desteğe ihtiyacımız var. Aksi takdirde şampiyon olamayız" sözleriyle tribünlere net bir mesaj verdi.

HAKEMLERLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Sadettin Saran'ın açıklamalarında en dikkat çeken bölümlerden biri ise hakemlerle ilgili ifadeleri oldu. Son dönemde yaşanan kararların adil rekabet ortamına zarar verdiğini savunan Fenerbahçe Başkanı, kulüp olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Saran, "Hakemlere değinmek istiyorum. Dün de bugün de hep beraber izledik. Görüyorsunuz. Biz adil rekabet istiyoruz. Adil rekabet ortamı istiyoruz. Bu maalesef yaratılamıyor. Korkarım bu gidişle biz kendi üstümüze düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin hakkını kimseye yedirmiyoruz, yedirmeyeceğiz, yedirmemek için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız da... Korkarım ki bu böyle devam ederse sene sonuna maç yönetecek hakem kalmayacak!" dedi.