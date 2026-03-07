Cherif, önce Nottingham Forest deplasmanında yaptığı asistle dikkat çekti. Ardından Antalyaspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında attığı gollerle skora katkı verdi. Genç futbolcu son 3 maçta 2 gol ve 1 asist üreterek takımına katkı sağladı.

Haberde, "Sidiki Cherif, Fenerbahçe için belirleyici olmaya başladı. Güçlü bir mesaj veriyor. Bu gidişle kısa süre içinde Gine Milli Takımı'na seçilir. Geleceği parlak görünüyor. Genç yaşına rağmen kararlı ve öz güvenli." ifadelerine yer verildi.

Sidiki Cherif'in yükselen performansı Afrika basınında da gündem oldu. Guinefoot sitesinde yayımlanan değerlendirmede genç oyuncunun Fenerbahçe için etkili olmaya başladığı ifade edildi.



"YETENEĞİNİ TEYİT ETTİ"

Match Afrique'de yayımlanan bir başka değerlendirmede ise Cherif'in performansına dikkat çekildi. Yorumda, "Sidiki, Bayo'nun takımı Gaziantep'i ezici bir üstünlükle yenerek yeteneğini teyit etti. Bu hızlı adaptasyon, sezonun geri kalanı için olumlu bir sinyal. Türk futbolunun zorlu dünyasında kendine bir yer edinecek gibi." denildi.

Gine doğumlu olan Sidiki Cherif daha önce Fransa U16 Milli Takımı forması giydi. Genç oyuncu henüz A Milli Takım tercihi konusunda kararını vermedi. Ancak kısa süre içinde Gine Milli Takımı'ndan resmi davet alabileceği ifade ediliyor.