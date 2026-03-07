Kadrodaki sakatlıklar ve cezalar nedeniyle oluşan eksiklerde Guendouzi'ye farklı görevler veren Tedesco, 26 yaşındaki oyuncuyu birden fazla pozisyonda değerlendirdi. Asıl mevkisi ön libero olan Fransız futbolcu, ihtiyaç duyulan maçlarda stoper ve oyun kurucu olarak da sahaya çıktı.



SÜPER KUPA'DA GOLLE BAŞLADI

Guendouzi'nin Fenerbahçe kariyeri, Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı oynanan maçla başladı. Fransız futbolcu, attığı golle sarı-lacivertli ekibin kupayı kazanmasında önemli rol oynadı.

Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıkan Guendouzi, savunma hattındaki eksikler nedeniyle hem üçlü hem de dörtlü savunma sistemlerinde zaman zaman stoper olarak görev yaptı. Orta sahada da Tedesco'nun en çok tercih ettiği isimler arasında yer alan Guendouzi'nin, sezonun kalan bölümünde de takımın önemli oyuncularından biri olması bekleniyor.