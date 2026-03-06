CANLI YAYIN
Fenerbahçe'de Cherif sevinci

Fenerbahçe’nin ara transferde kadrosuna kattığı 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Genç golcü, Antalyaspor ve Gaziantep maçlarında attığı gollerle form tutmaya başladı.

Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde katılan Sidiki Cherif, özellikle Nottingham Forest karşılaşmasındaki performansının ardından gelen eleştirilere sahadaki oyunuyla yanıt verdi. 19 yaşındaki santrfor, Süper Lig'deki Antalyaspor maçında etkili bir performans sergiledi.

PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI

Antalyaspor karşısında rakip kaleye 3 isabetli şut gönderen Cherif, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. Genç futbolcu ayrıca girdiği 11 ikili mücadelenin 8'ini kazanarak mücadele gücüyle de dikkat çekti.

Bu performansının ardından Gaziantep karşılaşmasına da ilk 11'de başlayan Cherif, bu maçta da gol atarak form grafiğini sürdürdü.

TEDESCO'DAN DESTEK

Teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibinin genç oyuncuyla özel olarak ilgilendiği ve gelişimi için bire bir çalışmalar yaptığı öğrenildi. İtalyan çalıştırıcı daha önce yaptığı açıklamada, "Onu takıma kazandırdığımız için mutlu olmalıyız. Genç yaşına rağmen büyük bir olgunluk gösteriyor. Gelecekte bu kulübe önemli katkılar sunacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Tedesco'nun Cherif'in son performansından memnun olduğu ve Samsunspor ile pazar günü oynanacak karşılaşmada da genç golcüye ilk 11'de görev vermeyi düşündüğü belirtildi.

