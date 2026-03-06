Bu performansının ardından Gaziantep karşılaşmasına da ilk 11'de başlayan Cherif, bu maçta da gol atarak form grafiğini sürdürdü.



TEDESCO'DAN DESTEK

Teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibinin genç oyuncuyla özel olarak ilgilendiği ve gelişimi için bire bir çalışmalar yaptığı öğrenildi. İtalyan çalıştırıcı daha önce yaptığı açıklamada, "Onu takıma kazandırdığımız için mutlu olmalıyız. Genç yaşına rağmen büyük bir olgunluk gösteriyor. Gelecekte bu kulübe önemli katkılar sunacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Tedesco'nun Cherif'in son performansından memnun olduğu ve Samsunspor ile pazar günü oynanacak karşılaşmada da genç golcüye ilk 11'de görev vermeyi düşündüğü belirtildi.