Jayden Oosterwolde ve Ederson'un beklenenden erken dönüşü teknik heyeti sevindirmişti. Ancak Gaziantep maçı öncesinde Ederson ile Marco Asensio'nun ağrıları nedeniyle kafileye dahil edilmemesi sarı-lacivertli camiada yeniden endişe yarattı.

Fenerbahçe'de sakatlık problemi sezon boyunca devam ediyor. Alvarez, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca ve Nelson Semedo'nun uzun süreli sakatlıkları teknik direktör Domenico Tedesco'nun planlarını zorlaştırdı.



"DURUMLARI ŞÜPHELİ"

Oyuncuların ciddi bir sakatlık yaşamadığı belirtilse de antrenör Zeki Murat Göle'nin maç öncesi yaptığı açıklama dikkat çekti. Göle, "Ederson ve Asensio'nun bir sonraki maç için durumları şüpheli." ifadelerini kullandı.