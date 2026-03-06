Fenerbahçe'de sakatlık problemi sezon boyunca devam ediyor. Alvarez, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca ve Nelson Semedo'nun uzun süreli sakatlıkları teknik direktör Domenico Tedesco'nun planlarını zorlaştırdı.
YİNE ENDİŞE
Jayden Oosterwolde ve Ederson'un beklenenden erken dönüşü teknik heyeti sevindirmişti. Ancak Gaziantep maçı öncesinde Ederson ile Marco Asensio'nun ağrıları nedeniyle kafileye dahil edilmemesi sarı-lacivertli camiada yeniden endişe yarattı.
"DURUMLARI ŞÜPHELİ"
Oyuncuların ciddi bir sakatlık yaşamadığı belirtilse de antrenör Zeki Murat Göle'nin maç öncesi yaptığı açıklama dikkat çekti. Göle, "Ederson ve Asensio'nun bir sonraki maç için durumları şüpheli." ifadelerini kullandı.
SAMSUN MAÇI BELİRSİZ
İki futbolcu bugün Samandıra'da sağlık kontrolünden geçirilecek. Ağrılarının geçmesi ve sağlık ekibinden onay çıkması halinde antrenmanlara katılacaklar. Aksi durumda Ederson ve Asensio'nun pazar günü oynanacak Samsunspor maçında forma giyemeyebileceği öğrenildi.