Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sağlık sorunları nedeniyle hastanede bulunan teknik direktör Domenico Tedesco'yu ziyaret etti. Sarı-lacivertli başkanın genç teknik adama moral verdiği öğrenildi.

SARAN DA HASTA

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre Sadettin Saran'ın da gribal enfeksiyon geçirdiği ve bu nedenle takımla birlikte Gaziantep deplasmanına gidemediği bildirildi.

Başkan Saran'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği ifade edildi.